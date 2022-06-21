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*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 18
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 15
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Ted Nugent

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TED NUGENT: «Полиция сама пускала людей шестого января»



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По данным CNN, бывший президент США Дональд Трамп в марте в интервью, опубликованном в книге, сказал, что «полиция Капитолия впускала людей» и «полиция Капитолия была очень дружелюбной. Вы знаете, они обнимались и целовались». Это утверждение было повторено сторонниками Трампа, включая кандидата в губернаторы Аризоны от Республиканской партии Кэри Лейк, которая заявила на митинге Трампа в октябре, что люди, содержащиеся в тюрьме в связи с нападением на Капитолий, «были приглашены полицией Капитолия».

В стороне не остался и наш герой:

«ФБР спровоцировало вандализм 6 января. Это сделало ФБР. Сторонники Трампа не сделали ничего плохого. Их ввела в Капитолий полиция Капитолия. Когда вас пропускают правоохранительные органы, вы не нарушаете границы. Как вы думаете, что было бы, если бы я пригласил людей на свою территорию, а потом позвонил судье и сказал: "Эй, судья, они нарушают границы"? "Ну, у меня есть видеозапись того, как вы принимаете их на своей территории. Так что это не будет нарушением границ, вы на самом деле приняли их на своей собственности". Так что ешь дерьмо, Тедушка. Это не незаконное проникновение. Эй, ФБР. Эй, полиция Капитолия. Эй, судьи. Эй, судьи, назначенные Обамой, это не незаконное проникновение. Правоохранительные органы пропустили их в Капитолий!»




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21 июн 2022
S
SnakeZ
На 5:09 отлично видно как "приглашенные" разбивают окно и прут вовнутрь. Ко мне гости всегда так на ДР заходят)).
Что то в этот раз Тед фигню городит.
21 июн 2022
s
skycancer
Очередная новость из серии "Кому не похуй?".

просмотров: 242

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