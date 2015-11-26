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TED NUGENT : «Ох, кто мне только не предлагал!»



TED NUGENT со своим сыном на днях обсуждали тему о том, почему некоторые подвержены алко- и наркозависимостям, а некоторые люди нет:



«Мои мама и папа были алкоголиками. Я не знал, что они были алкоголиками. Я думал, что они просто пили Том Коллинз [коктейль] каждую ночь — что бы это ни было — или мартини с оливками... Так что мои мама и папа курили, употребляли алкоголь. И я был окружён в мире рок-н-ролла курящими, пьющими, накачанными наркотиками идиотами.



Так какая разница между человеком, который в это влюбляется, и человеком, который бросает этому вызов? У меня нет ни малейшего представления. Потому что я думаю, что Бог дал всем нам всё, что нам нужно.



Некоторые люди ищут лёгкий выход, а некоторые — нет. Я не искал. Я думаю, это была просто сраная удача. Потому что мои братья и сёстры курили и пили, и они даже не были окружены грязью рок-н-ролла. А я был».



После того, как Рокко предположил, что Ted был избирателен в своём музыкальном выборе и отражал себя только в тех музыкантах, кто был чист и свободен от этого пристрастия, он ответил:



«А сейчас я разрушу эту теорию на корню. Keith Richards [из THE ROLLING STONES] — один из тех, кто больше всего повлиял на меня в жизни, и если он был зеркалом, то я потерпел неудачу. Потому что он ходячая химическая свалка — всегда под кайфом. Но он такой глубокий. Я собирался использовать слово "духовный", не знаю, подойдёт ли это к нему или нет... Но он так шлифует эмоции и авторитетен в своей музыкальности...



Большая часть тех, кто на меня повлиял, были под кайфом и прямо перед моими глазами. И я восхищался тем живым дерьмом, что у них получалось. MC5 — они все шатались, блевали, были тупо пьяные и под кайфом, но я восхищался ими, невзирая ни на что. И потом я как-то сказал им: "ООО!" Слава Богу, что я не подумал: "Эй, они курят много гашиша, и они так джемуют. Может, мне стоит попробовать гашиш?" Но к счастью я этого не делал. К счастью, я видел, как разрушали себя. Я видел, как наркотики и алкоголь уничтожают энергию, которой я восхищался, уничтожают грув, которым я восхищался. И по сей день Wayne Kramer — мой дорогой друг. Я люблю тебя, приятель. И он знает меня, мы отлично общаемся. И он, пожалуй, полярная противоположность моей идеологии. Но не во всём: у него прекрасная трудовая этика, он семейный человек, он любящий, продуктивный добросовестный и заботливый. Но я полагаю, что он и по сей день считает, что наркотики необходимы... Я не хочу предполагать — мы не так давно общались и не пришли к согласию об употреблении марихуаны и других интоксикантов, или к чему вы ещё это относите или называете.



Дело в том, что мне повезло, что я могу отличить продукты, которыми я восхищался, от эпизодического и, чаще всего нет — поведения тех, кем я восхищался.



Джими Хендрикс предложил мне свои наркотики, и я отказался. Джон Белуши предложил мне свои наркотики, а я отказался. Кит Мун предложил мне свои наркотики и алкоголь, и я сказал "нет". Бон Скотт предложил мне свои наркотики и алкоголь, и я сказал "нет". Я всем говорил "нет"».







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