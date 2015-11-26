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США
8 фев 2021 :
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TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
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TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
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TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
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TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
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TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
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TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
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TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
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TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
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TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
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TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
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TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
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TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
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TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
15 апр 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
15 ноя 2018 :
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TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
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сегодня
TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
TED NUGENT со своим сыном на днях обсуждали тему о том, почему некоторые подвержены алко- и наркозависимостям, а некоторые люди нет:
«Мои мама и папа были алкоголиками. Я не знал, что они были алкоголиками. Я думал, что они просто пили Том Коллинз [коктейль] каждую ночь — что бы это ни было — или мартини с оливками... Так что мои мама и папа курили, употребляли алкоголь. И я был окружён в мире рок-н-ролла курящими, пьющими, накачанными наркотиками идиотами.
Так какая разница между человеком, который в это влюбляется, и человеком, который бросает этому вызов? У меня нет ни малейшего представления. Потому что я думаю, что Бог дал всем нам всё, что нам нужно.
Некоторые люди ищут лёгкий выход, а некоторые — нет. Я не искал. Я думаю, это была просто сраная удача. Потому что мои братья и сёстры курили и пили, и они даже не были окружены грязью рок-н-ролла. А я был».
После того, как Рокко предположил, что Ted был избирателен в своём музыкальном выборе и отражал себя только в тех музыкантах, кто был чист и свободен от этого пристрастия, он ответил:
«А сейчас я разрушу эту теорию на корню. Keith Richards [из THE ROLLING STONES] — один из тех, кто больше всего повлиял на меня в жизни, и если он был зеркалом, то я потерпел неудачу. Потому что он ходячая химическая свалка — всегда под кайфом. Но он такой глубокий. Я собирался использовать слово "духовный", не знаю, подойдёт ли это к нему или нет... Но он так шлифует эмоции и авторитетен в своей музыкальности...
Большая часть тех, кто на меня повлиял, были под кайфом и прямо перед моими глазами. И я восхищался тем живым дерьмом, что у них получалось. MC5 — они все шатались, блевали, были тупо пьяные и под кайфом, но я восхищался ими, невзирая ни на что. И потом я как-то сказал им: "ООО!" Слава Богу, что я не подумал: "Эй, они курят много гашиша, и они так джемуют. Может, мне стоит попробовать гашиш?" Но к счастью я этого не делал. К счастью, я видел, как разрушали себя. Я видел, как наркотики и алкоголь уничтожают энергию, которой я восхищался, уничтожают грув, которым я восхищался. И по сей день Wayne Kramer — мой дорогой друг. Я люблю тебя, приятель. И он знает меня, мы отлично общаемся. И он, пожалуй, полярная противоположность моей идеологии. Но не во всём: у него прекрасная трудовая этика, он семейный человек, он любящий, продуктивный добросовестный и заботливый. Но я полагаю, что он и по сей день считает, что наркотики необходимы... Я не хочу предполагать — мы не так давно общались и не пришли к согласию об употреблении марихуаны и других интоксикантов, или к чему вы ещё это относите или называете.
Дело в том, что мне повезло, что я могу отличить продукты, которыми я восхищался, от эпизодического и, чаще всего нет — поведения тех, кем я восхищался.
Джими Хендрикс предложил мне свои наркотики, и я отказался. Джон Белуши предложил мне свои наркотики, а я отказался. Кит Мун предложил мне свои наркотики и алкоголь, и я сказал "нет". Бон Скотт предложил мне свои наркотики и алкоголь, и я сказал "нет". Я всем говорил "нет"».
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НELLECTOR
Передёргиваешь на портрет Трампа? Ебёшь оленей?
Ну скажи!
ElectricRetard
Saxon9
gravitgroove
Да предложи он тебе хоть сертификат на полевые стрельбища или в фитнес, ничего нельзя брать у албанцев.
Flaming
Мне нечего ему возразить))
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