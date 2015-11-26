сегодня



TED NUGENT : «Байден — зомби!»



TED NUGENT в рамках недавнего чата на Facebook сообщил, что не разделяет убеждения о том, что маски как-то помогают в снижении распространения COVID-19:



«Какая-то дама на днях остановила меня в магазине техники, и на мне не было маски. Потому что у меня есть разрешение. Вот моё разрешение не носить маску [показывает средний палец] . Потому что маска — это ложь. Боже мой. Кто этого не знает? Когда зимой ты носишь маску и дышишь, ты можешь заметить, что твое дыхание игнорирует маску [истерически смеётся]. Кто не знает этого дерьма?



Но как бы то ни было, эта леди сказала: "Я так рада, что ты не носишь маску, Тед, потому что ты слишком красивый, чтобы прикрыть это милое личико". И я подумал: "Да без п!"»



Далее Ted вновь заметил, что не считает состоявшиеся выборы честными:



«Мы как-нибудь добьёмся честных выборов. Мы те говнюки, которые верят в Бога, семью, страну, индивидуальные права, и мы, наконец, получим свои голоса.



Джо Байден не выиграл это дерьмо. Джо Байден мог подать заявление на работу по выгребанию дерьма из собачьего питомника, и он не получил бы эту работу. Он не знает, как держать лопату, он не знает разницы между дерьмом и грязью, и он не будет знать, как избавиться от дерьма.



Джо Байден — зомби. Смотрите, как этот бедный, жалкий, сумасшедший, жалкий придурок пытается сформулировать предложения. Вы шутите? Кто, смотря на Джо Байдена, говорит: "Это лидер моей страны"?!



И кстати, семья Байденов — бездушные монстры, ежедневно подвергающие Джо Байдена публичным насмешкам, позволяя ему выставлять себя полным засранцем. Хуже, чем Джо Байден, — его семья и его товарищи-демократы, которые без всяких раздумий толкают человека вперёд, чтобы выставить его идиотом и дурачком на ежедневной основе, ведь тот находится в безумном, безмозглом и бездушном состоянии».







+0 -3



( 14 ) просмотров: 572

