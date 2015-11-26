|
|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
США
16 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
|
TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
|
TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
|
TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
|
TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
|
TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
|
TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
|
TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
|
TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
|
TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
|
TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
|
TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
|
TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
|
TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
|
TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
|
TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
|
TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
|
TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
|
TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
|
TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
|
TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
|
|
сегодня
TED NUGENT: «Байден — зомби!»
TED NUGENT в рамках недавнего чата на Facebook сообщил, что не разделяет убеждения о том, что маски как-то помогают в снижении распространения COVID-19:
«Какая-то дама на днях остановила меня в магазине техники, и на мне не было маски. Потому что у меня есть разрешение. Вот моё разрешение не носить маску [показывает средний палец] . Потому что маска — это ложь. Боже мой. Кто этого не знает? Когда зимой ты носишь маску и дышишь, ты можешь заметить, что твое дыхание игнорирует маску [истерически смеётся]. Кто не знает этого дерьма?
Но как бы то ни было, эта леди сказала: "Я так рада, что ты не носишь маску, Тед, потому что ты слишком красивый, чтобы прикрыть это милое личико". И я подумал: "Да без п!"»
Далее Ted вновь заметил, что не считает состоявшиеся выборы честными:
«Мы как-нибудь добьёмся честных выборов. Мы те говнюки, которые верят в Бога, семью, страну, индивидуальные права, и мы, наконец, получим свои голоса.
Джо Байден не выиграл это дерьмо. Джо Байден мог подать заявление на работу по выгребанию дерьма из собачьего питомника, и он не получил бы эту работу. Он не знает, как держать лопату, он не знает разницы между дерьмом и грязью, и он не будет знать, как избавиться от дерьма.
Джо Байден — зомби. Смотрите, как этот бедный, жалкий, сумасшедший, жалкий придурок пытается сформулировать предложения. Вы шутите? Кто, смотря на Джо Байдена, говорит: "Это лидер моей страны"?!
И кстати, семья Байденов — бездушные монстры, ежедневно подвергающие Джо Байдена публичным насмешкам, позволяя ему выставлять себя полным засранцем. Хуже, чем Джо Байден, — его семья и его товарищи-демократы, которые без всяких раздумий толкают человека вперёд, чтобы выставить его идиотом и дурачком на ежедневной основе, ведь тот находится в безумном, безмозглом и бездушном состоянии».
|
|
|
|
|
|
|
|
Petrovich Sexyy
dark_medieval_times
jesus666
CosmicBear
Машина гребли налажена
НELLECTOR
Но пару хороших пластинок было)
НELLECTOR
Вчера не зашёл срач про Теда, вот новая попытка. Эта не зайдёт, завтра вновь попробует)
jesus666
НELLECTOR
1. Хуесосить демократов
2. Смотреть, как у местной публики пригорает
Petrovich Sexyy
Ress
jesus666
НELLECTOR
Такие уже в земле или заехали туда, откуда не пишут)
Red One
НELLECTOR
У меня прямо звезда во лбу засияла и орёл с герба подмигнул!
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).