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Ted Nugent

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16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Байден — зомби!»



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TED NUGENT в рамках недавнего чата на Facebook сообщил, что не разделяет убеждения о том, что маски как-то помогают в снижении распространения COVID-19:

«Какая-то дама на днях остановила меня в магазине техники, и на мне не было маски. Потому что у меня есть разрешение. Вот моё разрешение не носить маску [показывает средний палец] . Потому что маска — это ложь. Боже мой. Кто этого не знает? Когда зимой ты носишь маску и дышишь, ты можешь заметить, что твое дыхание игнорирует маску [истерически смеётся]. Кто не знает этого дерьма?

Но как бы то ни было, эта леди сказала: "Я так рада, что ты не носишь маску, Тед, потому что ты слишком красивый, чтобы прикрыть это милое личико". И я подумал: "Да без п!"»

Далее Ted вновь заметил, что не считает состоявшиеся выборы честными:

«Мы как-нибудь добьёмся честных выборов. Мы те говнюки, которые верят в Бога, семью, страну, индивидуальные права, и мы, наконец, получим свои голоса.

Джо Байден не выиграл это дерьмо. Джо Байден мог подать заявление на работу по выгребанию дерьма из собачьего питомника, и он не получил бы эту работу. Он не знает, как держать лопату, он не знает разницы между дерьмом и грязью, и он не будет знать, как избавиться от дерьма.

Джо Байден — зомби. Смотрите, как этот бедный, жалкий, сумасшедший, жалкий придурок пытается сформулировать предложения. Вы шутите? Кто, смотря на Джо Байдена, говорит: "Это лидер моей страны"?!

И кстати, семья Байденов — бездушные монстры, ежедневно подвергающие Джо Байдена публичным насмешкам, позволяя ему выставлять себя полным засранцем. Хуже, чем Джо Байден, — его семья и его товарищи-демократы, которые без всяких раздумий толкают человека вперёд, чтобы выставить его идиотом и дурачком на ежедневной основе, ведь тот находится в безумном, безмозглом и бездушном состоянии».

TED NUGENT Says Claim That Masks Are Effective At Combating COVID-19 Spread Is



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КомментарииСкрыть/показать 14 )

Petrovich Sexyy


16 мар 2021, 15:14		Ток не понимаю, че Шаффер в Капитолии отдувался, а не оленевод?

dark_medieval_times


16 мар 2021, 15:14		Кто нить заткните пасть этому упырю, как же он надоел.

jesus666


16 мар 2021, 15:24		Уебан уебанович,популярность на нуле,кооичество музыкальных идей ниже нуля,вот и пиздит только трап хуямп байдел хуйден...

CosmicBear


16 мар 2021, 15:28		"...говнюки, которые верят в Бога, семью, страну, индивидуальные права..."

Машина гребли налажена


НELLECTOR


16 мар 2021, 15:41		Я думал - он просто дурак-оленевод, но после спича про маски понял - он вообще идиот.
Но пару хороших пластинок было)

НELLECTOR


16 мар 2021, 15:50		А так вообще, упорству админа пою я песню)
Вчера не зашёл срач про Теда, вот новая попытка. Эта не зайдёт, завтра вновь попробует)

jesus666


16 мар 2021, 16:01		Куча нормальных артистов ,котрые записывают альбомы ,концерты дают у админа ни одной новости,а этим хуедрилом весь ,,эфир» засран.Про этого старого заштопанного гондона я в darkside узнал😂

НELLECTOR


16 мар 2021, 16:03		Потому что админу нравится:

1. Хуесосить демократов
2. Смотреть, как у местной публики пригорает

Petrovich Sexyy


16 мар 2021, 16:06		хз, что там админу нравится, но по идее любая подобная новость постится из расчета на хайп.

Ress


16 мар 2021, 16:06		Ща Бидон китойцам подсосёт, потом опять республиканцам это говно разгребать.

jesus666


16 мар 2021, 16:13		Тогда лучше пишите какой артист ПутАну назвал зомбарем ботоксним и хуйлом😂😂

НELLECTOR


16 мар 2021, 16:15		Ахах)
Такие уже в земле или заехали туда, откуда не пишут)

Red One


16 мар 2021, 16:16		Хорошо, что у нас Путин и всё не так, как у этих пиндосов!

НELLECTOR


16 мар 2021, 16:18		Хорошо сказал!
У меня прямо звезда во лбу засияла и орёл с герба подмигнул!


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