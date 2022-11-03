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TED NUGENT — о покупке Твиттера Илоном Маском



TED NUGENT в программе "The Nightly Nuge" прокомментировал покупку Твиттера Илоном Маском:



«Ну, во-первых, отцы-основатели зафиксировали, что король не может подвергать нас цензуре; король не может контролировать наш религиозный или нерелигиозный выбор; король не может позволять своим головорезам приходить в наши дома без достаточных оснований; король не может мешать нам протестовать против аморальных, незаконных, неправильных постановлений. Это первая поправка. Так что мне, в общем-то, даже не нужно ничего комментировать, потому что все знают, что они платили за Ted'a Nugent'a, ведь я именно такой, каким хотели видеть каждого американца отцы-основатели: критически мыслящий, подозрительный ко всем авторитетам и требующий от своих избранников конституционной ответственности в соответствии с самим духом тех недвусмысленных слов, которые мы найдём в священном Билле о правах.



Да, сейчас мы переживаем некоторую ипостась, когда оковы сняты, и мы общаемся без цензуры, по крайней мере, в Твиттере, на данный момент. Но я крайне подозрительно отношусь к Илону Маску. Сделал ли он какие-то великие свершения? Ну тот случай, что он проверил факты и вернул их грязную игру тем, кто создал эту ложную ситуацию, особенно главнокомандующему, болвану со слогами, который думает, что он президент (он ссылается на тот факт, что президент Джо Байден недавно опубликовал твит о "фактах" о корпорациях, зарабатывающих миллиарды, не платя налоги, и о том, как его так называемый "Закон о снижении инфляции" положит этому конец, заработав ярлык проверки фактов от Twitter, который предоставил контекст) — это был хороший жест, хороший ход, хороший пример. Но, друзья мои, оставайтесь бдительными; оставайтесь подозрительными. За Илоном Маском тянется целый пароход глобалистских связей. Поэтому, помня об этом, не смущайтесь тем, что делает мистер Левая рука, потому что мистер Правая рука может схватить вас за задницу».







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