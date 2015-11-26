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TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу



TED NUGENT рассказал о планах поехать в поддержку нового альбома "Detroit Muscle", выходящего 29 апреля на Pavement Music.



«Билеты уже в продаже, на это классное пляжное шоу, хэдлайнером которого 29 апреля буду я. Отметьте это у себя. Все подтверждено. И никаких ковидных ограничений, никакой этой хрени. Ну а хэдлайнером следующего дня будет мой приятель KID ROCK. И он всегда играет мою песню 'Cat Scratch Fever', так что я, быть может, останусь в городе на денек и выйду с ним на сцену, чтобы наконец-то показать ему, как правильно исполнять эту композицию!



У нас много дат. В 2020 году коммунистические китайцы в Белом доме не позволили провести турне. Ну, некоторые все таки поехали, но далеко не все. Но они играли там, где нужно было предъявлять документы или носить маску. Я не собираюсь играть в месте, где играют в нацистов. Если есть какой-то неконституционный мандат... Кстати, мандаты... Вы не можете ничего запрещать. Вы не можете мне ничего предписывать. У вас нет полномочий. Это не коммунистический Китай, хотя Джо Байден думает, что это так, и он помогает ему стать таким. Но если есть мандат на ношение маски, которая, как было доказано научно, не работает... Есть парни на мотоциклах, которые едут со скоростью 60 миль в час в маске... Это поклонник музыки кантри, если таковой вообще существует.



Так что, надеюсь, турне дяди TED'a "Detroit Muscle" 20-clusterfuck-22 наконец-то состоится после того, как коммунистическая китайская банда Байдена отменила его в 2020 году и отменила 20-clusterfuck-21. Будем надеяться. Потому что у нас много концертов в июне, июле и августе».







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