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Ted Nugent

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8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу

2 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»

27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте
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TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу



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TED NUGENT рассказал о планах поехать в поддержку нового альбома "Detroit Muscle", выходящего 29 апреля на Pavement Music.

«Билеты уже в продаже, на это классное пляжное шоу, хэдлайнером которого 29 апреля буду я. Отметьте это у себя. Все подтверждено. И никаких ковидных ограничений, никакой этой хрени. Ну а хэдлайнером следующего дня будет мой приятель KID ROCK. И он всегда играет мою песню 'Cat Scratch Fever', так что я, быть может, останусь в городе на денек и выйду с ним на сцену, чтобы наконец-то показать ему, как правильно исполнять эту композицию!

У нас много дат. В 2020 году коммунистические китайцы в Белом доме не позволили провести турне. Ну, некоторые все таки поехали, но далеко не все. Но они играли там, где нужно было предъявлять документы или носить маску. Я не собираюсь играть в месте, где играют в нацистов. Если есть какой-то неконституционный мандат... Кстати, мандаты... Вы не можете ничего запрещать. Вы не можете мне ничего предписывать. У вас нет полномочий. Это не коммунистический Китай, хотя Джо Байден думает, что это так, и он помогает ему стать таким. Но если есть мандат на ношение маски, которая, как было доказано научно, не работает... Есть парни на мотоциклах, которые едут со скоростью 60 миль в час в маске... Это поклонник музыки кантри, если таковой вообще существует.

Так что, надеюсь, турне дяди TED'a "Detroit Muscle" 20-clusterfuck-22 наконец-то состоится после того, как коммунистическая китайская банда Байдена отменила его в 2020 году и отменила 20-clusterfuck-21. Будем надеяться. Потому что у нас много концертов в июне, июле и августе».

TED NUGENT Says He Won't Play Any Concerts Where Venues Enforce COVID-19 Vaccine, Mask Mandates





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

graillyc


8 фев 2022, 19:16		Я, конечно, очень недобрый человек, но я прям жду, вот честное слово очень жду, как в начале мая Нюдж сотоварищи расскажет всем, как по новой подхватил ковид
(и, конечно же, опять начнет кукарекать про китайцев и коммунистов, но это уже другая история)

father


8 фев 2022, 19:47		Потом сдаст назад:)


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