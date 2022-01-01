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TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках



TED NUGENT в рамках программы "Eric Bolling The Balance" коснулся темы протестов в Канаде:



«Что ж, Эрик, ты выбрал правильного парня, потому что меня зовут Ted Nugent. Я гитарист дальнобойщиков из города моторов. У меня есть свой грузовик, и я собираюсь присоединиться к этим дальнобойщикам. Эти парни выступают за лучшее, что есть у человечества.



На самом деле всё очень просто. Вы слышите все эти разговоры о том, что "мы разделены". Ну конечно, мы разделены. Я разделён между добром и злом, нечестностью, гнилью и преступной коррупцией, которые характеризуют Фиделя-младшего там, в снежной стране [продолжил он, очевидно, ссылаясь на развенчанное утверждение о том, что Фидель Кастро был отцом Трюдо].



Там, наверху, живут замечательные, прекрасные люди. Они живут упорным трудом и стараются стать как можно лучше. И, конечно же, это относится к дальнобойщикам здесь, в Америке. Я хочу сказать, что каждый охотничий сезон я встречаюсь у костра с бригадирами и водителями грузовиков. Я знаю этих парней. Я и есть они! У меня большой зебровый Ford Bronco с 900 лошадиными силами, который проезжает ровно шестьсот ярдов за галлон. Так что я собираюсь присоединиться к этим парням и убедиться, что средний палец по-прежнему пылает, потому что хорошие люди поддерживают их, а гнилые — против них. И старина Фидель-младший довёл это до идеала».



Касаясь сообщений о том, что канадские власти заморозили финансовые средства, связанные с некоторыми лицами и компаниями, которые, как считается, причастны к продолжающимся протестам в Оттаве, он отметил:



«Ну, опять же, я знаю этих ребят. Я охочусь в Канаде каждый год. Я играю рок-н-ролл в Канаде каждый год с 1967 года. Они действительно соль земли. Но динамика здесь очень мощная. Нет более вежливого общества, нет более доброго, доброжелательного и порядочного, чем то, которое вы найдёте у граждан Канады. Они приняли это и продолжают это делать. Когда эти вежливые, добрые, терпимые люди сыты по горло положением дел, это свидетельствует о том, что мы и в самом деле сыты по горло.



Не я изобрёл средний палец, но я усовершенствовал его в Детройте примерно в 1958 году. А жители Канады нашли свой средний палец и активно его демонстрируют, и я не могу этим не гордиться. Я собираюсь пригласить их всех поохотиться со мной на оленей в этом году!»













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