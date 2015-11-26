26 май 2021



TED NUGENT : «Мы опасно скользим по краю марксизма»



TED NUGENT в рамках очередного стрима на Facebook выступил в защиту генерального директора компании MyPillow Майка Линделла, поддерживающего Дональда Трампа, который ложно утверждал, что президентские выборы 2020 года были омрачены широко распространёнными фальсификациями результатов голосования.



Несколько крупных ритейлеров отказались от продукции MyPillow после того, как Линделл продолжил выдвигать ложные утверждения о фальсификации выборов, несмотря на проигрыш Трампа Байдену в президентской гонке. Линделл также сделал ряд необоснованных заявлений о том, что компания Dominion — производитель машин для голосования, используемых в некоторых штатах, — подтасовывает результаты выборов.



«Америка — это последняя надежда, и мы опасно скользим по краю марксизма из-за вопиющей преступности в нашем правительстве. Порочность, жестокость, ненависть, ложь, сатанинский ужас, которыми являются СМИ, утверждающие, что дети должны играть на улице и наносить друг другу ножевые ранения. Это то, во что верят демократы. Они сказали это — они сказали это на CNN и MSNBC; они сказали буквально так: "Вы не должны вмешиваться, когда дети бьют друг друга ножом. Они просто так делают". Сатанисты. Это, должно быть, банда Сатаны. Только Сатана сказал бы: "Да, дети, бьющие друг друга ножом, — ну это как игра в хоккей".



Так что если вы верите в то, что это не ваше, это не моё, то вам сюда. Здесь правда, логика, здравый смысл. И я знаю, что я повторяю это без остановки на протяжении как минимум 50 лет, и я знаю, что именно поэтому мы общаемся, потому что я знаю, что многие из вас не могут этого сказать, иначе вас уволят. Посмотрите, что они делают с Майком Линделлом. Супермаркеты H-E-B, магазины Target, Walmart, Kroger, Starbucks, Bed, Bath & Beyond буквально выкинули этого великого предпринимателя Майка Линделла из MyPillow, который находится в графе наших достижений, создавая тысячи рабочих мест и качественные продукты. И Delta, и Coca-Cola, и H-E-B, и Kroger, и Disney, и Target — Target вовсе поддерживает людей, которые сожгли их магазины, но не такого великого предпринимателя, как Майк Линделл, который задавал законные вопросы о выборах 2020 года. Задавал законные вопросы о том, работают ли маски, хотя этот лживый кусок дерьма Фаучи сказал, что в понедельник она не нужна, а в среду нужна, а в четверг не нужна, а на выходные нужно надевать две. Вот урод. Какой лживый, геноцидный, преступный, сатанинский м*дак. Кто будет слушать Фаучи?»







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