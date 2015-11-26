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Ted Nugent

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26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

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29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

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21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
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|||| 26 май 2021

TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»



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TED NUGENT в рамках очередного стрима на Facebook выступил в защиту генерального директора компании MyPillow Майка Линделла, поддерживающего Дональда Трампа, который ложно утверждал, что президентские выборы 2020 года были омрачены широко распространёнными фальсификациями результатов голосования.

Несколько крупных ритейлеров отказались от продукции MyPillow после того, как Линделл продолжил выдвигать ложные утверждения о фальсификации выборов, несмотря на проигрыш Трампа Байдену в президентской гонке. Линделл также сделал ряд необоснованных заявлений о том, что компания Dominion — производитель машин для голосования, используемых в некоторых штатах, — подтасовывает результаты выборов.

«Америка — это последняя надежда, и мы опасно скользим по краю марксизма из-за вопиющей преступности в нашем правительстве. Порочность, жестокость, ненависть, ложь, сатанинский ужас, которыми являются СМИ, утверждающие, что дети должны играть на улице и наносить друг другу ножевые ранения. Это то, во что верят демократы. Они сказали это — они сказали это на CNN и MSNBC; они сказали буквально так: "Вы не должны вмешиваться, когда дети бьют друг друга ножом. Они просто так делают". Сатанисты. Это, должно быть, банда Сатаны. Только Сатана сказал бы: "Да, дети, бьющие друг друга ножом, — ну это как игра в хоккей".

Так что если вы верите в то, что это не ваше, это не моё, то вам сюда. Здесь правда, логика, здравый смысл. И я знаю, что я повторяю это без остановки на протяжении как минимум 50 лет, и я знаю, что именно поэтому мы общаемся, потому что я знаю, что многие из вас не могут этого сказать, иначе вас уволят. Посмотрите, что они делают с Майком Линделлом. Супермаркеты H-E-B, магазины Target, Walmart, Kroger, Starbucks, Bed, Bath & Beyond буквально выкинули этого великого предпринимателя Майка Линделла из MyPillow, который находится в графе наших достижений, создавая тысячи рабочих мест и качественные продукты. И Delta, и Coca-Cola, и H-E-B, и Kroger, и Disney, и Target — Target вовсе поддерживает людей, которые сожгли их магазины, но не такого великого предпринимателя, как Майк Линделл, который задавал законные вопросы о выборах 2020 года. Задавал законные вопросы о том, работают ли маски, хотя этот лживый кусок дерьма Фаучи сказал, что в понедельник она не нужна, а в среду нужна, а в четверг не нужна, а на выходные нужно надевать две. Вот урод. Какой лживый, геноцидный, преступный, сатанинский м*дак. Кто будет слушать Фаучи?»

TED NUGENT:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

debil_[112]


26 май 2021, 20:13		Причём здесь марксизм?

Nepalcev


26 май 2021, 20:58		Видимо бабка в детстве пугала. Это у них ругательство такое, ещё со времён маккартизма.


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