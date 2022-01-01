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Ted Nugent

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21 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «COVID-19 — величайшая афера»

18 апр 2022 : 		 TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)

10 апр 2022 : 		 TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"

7 апр 2022 : 		 TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»

12 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о цензуре социальных сетей

5 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об украденных выборах

3 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об электромобилях

23 фев 2022 : 		 TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках

18 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»

15 фев 2022 : 		 Новая песня TED NUGENT

13 фев 2022 : 		 TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»

10 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»

8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу

2 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»

27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»
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TED NUGENT: «COVID-19 — величайшая афера»



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TED NUGENT в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему COVID-19 вызывал столько споров:

«Всё так просто и так глупо. Cortney Love — лгунья, злоупотребляющая наркотиками; оружие и Вторая поправка — это прекрасно; наркотики — для слабых неудачников; политика должна определяться исключительно Конституцией США; геи — это просто люди; сама концепция прав животных — грязная афера; слишком много исламистов — кровожадные, гомофобные дьяволы; COVID-19 войдёт в историю как самая большая афера, известная человечеству; Кайл Риттенхаус [17-летний подросток из Антиоха, штат Иллинойс, который смертельно ранил двух мужчин и ещё одного ранил в Кеноше, штат Висконсин, в августе 2020 года] продемонстрировал превосходство добра над злом; [бывший президент США Барак] Обама был ненавидящим Америку м*даком, почти всё, что сделал [бывший президент США Дональд] Трамп, пошло на пользу Америке и человечеству; а [нынешний президент США] Джо Байден — это проявление культурной депривации. Я — громоотвод, потому что правда, логика и здравый смысл — криптонит для политкорректных, безмозглых, бездушных культов отрицания флибов. Могу ли я быть ещё круче?!»

TED NUGENT:




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