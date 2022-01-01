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TED NUGENT: «COVID-19 — величайшая афера»



TED NUGENT в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему COVID-19 вызывал столько споров:



«Всё так просто и так глупо. Cortney Love — лгунья, злоупотребляющая наркотиками; оружие и Вторая поправка — это прекрасно; наркотики — для слабых неудачников; политика должна определяться исключительно Конституцией США; геи — это просто люди; сама концепция прав животных — грязная афера; слишком много исламистов — кровожадные, гомофобные дьяволы; COVID-19 войдёт в историю как самая большая афера, известная человечеству; Кайл Риттенхаус [17-летний подросток из Антиоха, штат Иллинойс, который смертельно ранил двух мужчин и ещё одного ранил в Кеноше, штат Висконсин, в августе 2020 года] продемонстрировал превосходство добра над злом; [бывший президент США Барак] Обама был ненавидящим Америку м*даком, почти всё, что сделал [бывший президент США Дональд] Трамп, пошло на пользу Америке и человечеству; а [нынешний президент США] Джо Байден — это проявление культурной депривации. Я — громоотвод, потому что правда, логика и здравый смысл — криптонит для политкорректных, безмозглых, бездушных культов отрицания флибов. Могу ли я быть ещё круче?!»







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