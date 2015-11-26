сегодня



TED NUGENT : «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»



В рамках недавнего интервью у TED'a NUGENT'a спросили, общался ли он с легендарным вокалистом VAN HALEN David'ом Lee Roth'ом:



«Общался — несколько раз. И я восхищаюсь и превозношу его умение развлекать людей; он просто монстр. Скажите мне, что вся музыка David'a Lee Roth'a с VAN HALEN — это не выброс улыбки в нашу жизнь. Я имею в виду, какой весёлый, дерзкий, душевный парень. Он действительно вызывает, имитирует и передаёт прикосновения Джеймса Брауна и Уилсона Пикетта, мелодичное ворчание Motown, и, конечно же, блюз, госпел и мастеров ритм-энд-блюза — вы можете услышать это в его творчестве. Я не думаю, что ему когда-либо отдавали должное за эти таланты и музыкальные способности, которые я только что упомянул. Так что я рад, что упомянул их, потому что они должны быть приписаны ему, потому что он исполнил их с блеском.



Я всегда был воинственно настроен против наркомании, это абсолютное преступление — в прямом и переносном смысле — и David прекрасный тому пример. Опять же, я люблю его — я надеюсь, что он счастлив, надеюсь, что он здоров. Похоже, он знает, что такое счастье и здоровье; да благословит его Бог. Спасибо тебе, David, за то, что обогащаешь нашу жизнь своей невероятной музыкой. Да благословит тебя Бог. Но трагично — и это относится и к Эдди [Ван Халену], и к моим встречам с Джими Хендриксом и многими другими людьми — что вы не могли вести содержательный диалог. Всё было под кайфом, тогда как когда я сидел с Би Би Кингом, когда я сидел с Joe Perry и Steven'ом Tyler'ом, хотя были моменты, когда всё было безнадежно, были моменты... И Sammy Hagar — прекрасный пример. У нас получилась содержательная, человеческая, весёлая, глубокая беседа, потому что он в гармонии с собой — и он очень хорош в том, чтобы не быть в гармонии с собой. Но я хочу сказать, что важно отметить, что невероятное количество часов, которые я имел честь и смирение провести с некоторыми из самых влиятельных музыкальных авторитетов в мире, не было ничем особенным, потому что они были пьяны или обкурены. Все эти моменты усиливают мой гнев и ненависть к людям, которые покидают мир, чтобы комфортно забыться в полном отупении. Они никого не делают счастливыми [когда так поступают]. Они не обязаны мне счастьем, но разве не было бы здорово, если бы такой умник, как David Lee Roth, и такой умник, как Ted Nugent, обсудили искусство умничать? Я бы с удовольствием пообщался, но шансов на это не было — парень был не в себе».







</div>





+2 -0



просмотров: 237

