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Ted Nugent

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17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

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1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

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15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

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18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

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6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»
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TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»



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В рамках недавнего интервью у TED'a NUGENT'a спросили, общался ли он с легендарным вокалистом VAN HALEN David'ом Lee Roth'ом:

«Общался — несколько раз. И я восхищаюсь и превозношу его умение развлекать людей; он просто монстр. Скажите мне, что вся музыка David'a Lee Roth'a с VAN HALEN — это не выброс улыбки в нашу жизнь. Я имею в виду, какой весёлый, дерзкий, душевный парень. Он действительно вызывает, имитирует и передаёт прикосновения Джеймса Брауна и Уилсона Пикетта, мелодичное ворчание Motown, и, конечно же, блюз, госпел и мастеров ритм-энд-блюза — вы можете услышать это в его творчестве. Я не думаю, что ему когда-либо отдавали должное за эти таланты и музыкальные способности, которые я только что упомянул. Так что я рад, что упомянул их, потому что они должны быть приписаны ему, потому что он исполнил их с блеском.

Я всегда был воинственно настроен против наркомании, это абсолютное преступление — в прямом и переносном смысле — и David прекрасный тому пример. Опять же, я люблю его — я надеюсь, что он счастлив, надеюсь, что он здоров. Похоже, он знает, что такое счастье и здоровье; да благословит его Бог. Спасибо тебе, David, за то, что обогащаешь нашу жизнь своей невероятной музыкой. Да благословит тебя Бог. Но трагично — и это относится и к Эдди [Ван Халену], и к моим встречам с Джими Хендриксом и многими другими людьми — что вы не могли вести содержательный диалог. Всё было под кайфом, тогда как когда я сидел с Би Би Кингом, когда я сидел с Joe Perry и Steven'ом Tyler'ом, хотя были моменты, когда всё было безнадежно, были моменты... И Sammy Hagar — прекрасный пример. У нас получилась содержательная, человеческая, весёлая, глубокая беседа, потому что он в гармонии с собой — и он очень хорош в том, чтобы не быть в гармонии с собой. Но я хочу сказать, что важно отметить, что невероятное количество часов, которые я имел честь и смирение провести с некоторыми из самых влиятельных музыкальных авторитетов в мире, не было ничем особенным, потому что они были пьяны или обкурены. Все эти моменты усиливают мой гнев и ненависть к людям, которые покидают мир, чтобы комфортно забыться в полном отупении. Они никого не делают счастливыми [когда так поступают]. Они не обязаны мне счастьем, но разве не было бы здорово, если бы такой умник, как David Lee Roth, и такой умник, как Ted Nugent, обсудили искусство умничать? Я бы с удовольствием пообщался, но шансов на это не было — парень был не в себе».

TED NUGENT Says He Couldn





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