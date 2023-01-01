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*Умерла Шинейд О'Коннор 37
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 26
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
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Ted Nugent

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29 июл 2023 : 		 TED NUGENT словил бан

26 июл 2023 : 		 TED NUGENT поддержал JASON'a ALDEAN'a

23 июл 2023 : 		 TED NUGENT пишет мемуары

14 июл 2023 : 		 TED NUGENT открыл тур

4 июл 2023 : 		 TED NUGENT — о современной американской музыке

5 июн 2023 : 		 TED NUGENT — о Тине Тёрнер

30 май 2023 : 		 TED NUGENT против транс-монашек

24 май 2023 : 		 DEREK ST. HOLMES: «Риторика TED'a NUGENT'a влияет на его наследие»

20 май 2023 : 		 На TED NUGENT подают в суд за дикого русского

16 май 2023 : 		 TED NUGENT: «Фигу вы меня отмените!»

8 май 2023 : 		 От TED NUGENT ушёл басист

7 май 2023 : 		 TED NUGENT ответил на отмену концерта

6 май 2023 : 		 TED NUGENT стал жертвой транс-нетерпимости

16 апр 2023 : 		 TED NUGENT поедет в прощальный тур

11 апр 2023 : 		 TED NUGENT против Bud-транса

27 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память политических заключенных

23 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»

22 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»

13 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память Гари Россингтона

31 янв 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»

18 дек 2022 : 		 TED NUGENT получил награду за защиту свободы

16 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA

15 ноя 2022 : 		 TED NUGENT хочет сообразить на троих

11 ноя 2022 : 		 TED NUGENT: «Америка тупеет»

3 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о покупке Твиттера Илоном Маском

18 окт 2022 : 		 TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды»
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|||| сегодня

TED NUGENT словил бан



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TED NUGENT получил бан на Vimeo — пока только там. Естественно он не оставил это событие без внимания:

«В моем Facebook, когда он только начинал работать, у меня было до 36 миллионов пользователей, до того, как лжецы, проверяющие факты, стали лжецами. Они открыто признали, что не проверяют факты; им просто не нравится то, что вы говорите. Они фактически признали это, и им продолжает сходить с рук нарушение моей Первой поправки. И если бы Министерство юстиции действительно имело хоть какое-то отношение к правосудию, оно могло бы остановить их от посягательств на мою Первую поправку, Вторую поправку и кучу других поправок. Что касается "цензурят" — для того чтобы войти в мои владения, необходимо иметь достаточные основания, однако они могут войти в мои владения без достаточных оснований. По-моему, это похоже на бандитизм. Именно так поступали нацисты. Так всегда поступали наши тиранические правительства. Так поступают китайцы.

Когда я говорю подобные вещи, доказательства неопровержимы. Суть в том, что у нас нет Первой поправки, все подвергается цензуре. Даже Fox News избавился от самого великого журналиста, самого правдивого, логичного и здравомыслящего, которого я когда-либо видел в СМИ за всю свою жизнь, — великого Такера Карлсона. Этот парень был молнией правды, логики и здравого смысла, и даже Fox News выгнал его. И вы видите, что цензура сейчас жива и здорова. Все контролируется, все обезглавлено и уничтожено, все становится благопристойным и — я ненавижу использовать этот термин, потому что он так оскорбителен — политически корректным и избегает теневых ограничений культуры отмены всех этих новых терминологий. Но, да, здесь, на "The Nightly Nuge", нас цензурируют и выгоняют с глобальных платформ, потому что я говорю правду, использую логику и здравый смысл, и у меня есть неограниченное количество доказательств, подтверждающих все, что я говорю».




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