сегодня



TED NUGENT словил бан



TED NUGENT получил бан на Vimeo — пока только там. Естественно он не оставил это событие без внимания:



«В моем Facebook, когда он только начинал работать, у меня было до 36 миллионов пользователей, до того, как лжецы, проверяющие факты, стали лжецами. Они открыто признали, что не проверяют факты; им просто не нравится то, что вы говорите. Они фактически признали это, и им продолжает сходить с рук нарушение моей Первой поправки. И если бы Министерство юстиции действительно имело хоть какое-то отношение к правосудию, оно могло бы остановить их от посягательств на мою Первую поправку, Вторую поправку и кучу других поправок. Что касается "цензурят" — для того чтобы войти в мои владения, необходимо иметь достаточные основания, однако они могут войти в мои владения без достаточных оснований. По-моему, это похоже на бандитизм. Именно так поступали нацисты. Так всегда поступали наши тиранические правительства. Так поступают китайцы.



Когда я говорю подобные вещи, доказательства неопровержимы. Суть в том, что у нас нет Первой поправки, все подвергается цензуре. Даже Fox News избавился от самого великого журналиста, самого правдивого, логичного и здравомыслящего, которого я когда-либо видел в СМИ за всю свою жизнь, — великого Такера Карлсона. Этот парень был молнией правды, логики и здравого смысла, и даже Fox News выгнал его. И вы видите, что цензура сейчас жива и здорова. Все контролируется, все обезглавлено и уничтожено, все становится благопристойным и — я ненавижу использовать этот термин, потому что он так оскорбителен — политически корректным и избегает теневых ограничений культуры отмены всех этих новых терминологий. Но, да, здесь, на "The Nightly Nuge", нас цензурируют и выгоняют с глобальных платформ, потому что я говорю правду, использую логику и здравый смысл, и у меня есть неограниченное количество доказательств, подтверждающих все, что я говорю».







+1 -1



просмотров: 187

