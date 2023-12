сегодня



TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо»



TED NUGENT в беседе с "The Joe Pags Show" ответил на вопрос о том, какая группа из 90-х+ ему нравится, может быть FOO FIGHTERS, о которых он много раз отзывался положительно:



«FOO FIGHTERS — не совсем новая группа, но когда они появились на сцене, они демонстрировали всю ту же преданность и трудовую этику. Понятно, что Dave и его коллеги по группе вкладывают всю душу в то, чтобы каждый вечер выдавать на-гора нечто грандиозное. Как бы я ни любил, обожал и восхищался FOO FIGHTERS, а Dave Grohl — один из лучших специалистов по крещендо, но вы упоминали [John] Coltrane и всех этих великих саксофонистов, соло саксофона, соло гитары во всей лучшей музыке мира — это и есть крещендо. И при всем уважении к FOO FIGHTERS, и я люблю тебя, Dave, — я люблю всех вас, ребята, вы потрясающие, — но у вас нет того огнедышащего гитарного соло крещендо, которое возносит весь музыкальный процесс на более высокую ступень. И я должен сказать вам... Я ничего не знаю об автотюне. Я позволяю моим ушам, моему духу и моим яйцам диктовать подачу моей музыки... Суть в том, что я хочу убийственное гитарное соло, или саксофонное соло, или даже клавишное чудище от Jimmy Smith. В AMBOY DUKES Энди Соломон выдавал соло на Hammond B3, что было просто невероятно.



Так что я должен с сожалением сказать, что в этом мире, который спустился в унитаз во всех аспектах, я боюсь успеха Тейлор Свифт, и да благословит Бог её профессиональное отношение к делу, да благословит Бог её музыкальные мечты, но это мультяшная музыка. Я к тому, что в ней нет ни смысла, ни фантазии. В ней нет огня, в ней нет чувственности. Я убеждён, что это всё попсовая чепуха, и она нынче самая популярная в мире, что является упреком в адрес музыкальной индустрии и музыкальных фанатов. Они не ищут того огня ни в ZZ TOP, ни в MITCH RYDER AND THE DETROIT WHEELS, ни в BROWNSVILLE STATION, ни в AMBOY DUKES. И я скучаю по этому. Слава Богу, я всё еще здесь. Мы всё еще зажигаем, как THE BEATLES в [клубах] Германии».







