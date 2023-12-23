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Ted Nugent

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30 июл 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы должны бороться со всяким злом типа Вупи Голдберг»

29 июл 2023 : 		 TED NUGENT словил бан

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4 июл 2023 : 		 TED NUGENT — о современной американской музыке

5 июн 2023 : 		 TED NUGENT — о Тине Тёрнер

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TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо»



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TED NUGENT в беседе с "The Joe Pags Show" ответил на вопрос о том, какая группа из 90-х+ ему нравится, может быть FOO FIGHTERS, о которых он много раз отзывался положительно:

«FOO FIGHTERS — не совсем новая группа, но когда они появились на сцене, они демонстрировали всю ту же преданность и трудовую этику. Понятно, что Dave и его коллеги по группе вкладывают всю душу в то, чтобы каждый вечер выдавать на-гора нечто грандиозное. Как бы я ни любил, обожал и восхищался FOO FIGHTERS, а Dave Grohl — один из лучших специалистов по крещендо, но вы упоминали [John] Coltrane и всех этих великих саксофонистов, соло саксофона, соло гитары во всей лучшей музыке мира — это и есть крещендо. И при всем уважении к FOO FIGHTERS, и я люблю тебя, Dave, — я люблю всех вас, ребята, вы потрясающие, — но у вас нет того огнедышащего гитарного соло крещендо, которое возносит весь музыкальный процесс на более высокую ступень. И я должен сказать вам... Я ничего не знаю об автотюне. Я позволяю моим ушам, моему духу и моим яйцам диктовать подачу моей музыки... Суть в том, что я хочу убийственное гитарное соло, или саксофонное соло, или даже клавишное чудище от Jimmy Smith. В AMBOY DUKES Энди Соломон выдавал соло на Hammond B3, что было просто невероятно.

Так что я должен с сожалением сказать, что в этом мире, который спустился в унитаз во всех аспектах, я боюсь успеха Тейлор Свифт, и да благословит Бог её профессиональное отношение к делу, да благословит Бог её музыкальные мечты, но это мультяшная музыка. Я к тому, что в ней нет ни смысла, ни фантазии. В ней нет огня, в ней нет чувственности. Я убеждён, что это всё попсовая чепуха, и она нынче самая популярная в мире, что является упреком в адрес музыкальной индустрии и музыкальных фанатов. Они не ищут того огня ни в ZZ TOP, ни в MITCH RYDER AND THE DETROIT WHEELS, ни в BROWNSVILLE STATION, ни в AMBOY DUKES. И я скучаю по этому. Слава Богу, я всё еще здесь. Мы всё еще зажигаем, как THE BEATLES в [клубах] Германии».




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23 дек 2023
WahrandPhain
> но это мультяшная музыка. Я к тому, что в ней нет ни смысла, ни фантазии.

так на Сфист хоть подрочить можно, а с Тэда какой толк?
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23 дек 2023
Fixxxxer
Завистливое дребезжание старого пердуна, который из себя кроме желчи уже ничего извлечь не может. После Cat Scratch Fever ни хрена толкового больше и не написал. Хоть и спасибо за отличный первый альбом.
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23 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Хочешь огня - съешь ведро крыльев в кфс под Stuck Mojo.
23 дек 2023
M
Maestro vs
Припоминается, что большинство новостей с Нюджентом полны лютого, хтонического бреда, который так любит транслировать данный персонаж. Однако в данном, исключительно в этом конкретном случае я не мог не поразиться, насколько точно и ёмко откликнулось во мне его описание Тэйлор Свифт. Даже "феномена Тейлор Свифт", я бы сказал, потому что шквал восторженных чествований её таланта, профессионализма, успехов, продаж альбомов и т.д. в разных там новостных лентах (даже не всегда околомузыкальных) ну просто огромный.
"Почему же я даже голоса её не слышал?" - задумывался я. Ну и не выдержал, послушал с десяток самых популярных её композиций. Так вот это... стекло. Гладкая доска. Белый лист красивой качественной бумаги. Матовая поверхность стола. Какие ещё образы можно применить? То есть, что-то, безусловно, грамотно и качественно сделанное, но не вызывающее вообщеееее ничего. Никаких чувств. И это не с позиции какого-то лютого митолиста, я иногда не прочь угореть по попсе. Некоторые вещи Рианны навсегда в сердечке. Но это...
Интересно было бы услышать аргументированное объяснение этого феномена от реально секущего фишку (в отличие от меня) человека.
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23 дек 2023
ElectricRetard
Maestro vs, только недавно здесь вкидывал почти 1 в 1 тож, что и ты. С другой стороны, она человек года, а ты хуй с горы. Так что чот там писать на эту тему бесполезно, это уже реально шиза какая-то тип Битломании.
23 дек 2023
father
Maestro vs, году в 2010, когда она играла что-то вроде кантри, я её слушал, и у неё были крутые песни. Причём попалась она мне по рекомендациям в last.fm среди похожих на Аврил исполнителей. А сейчас просто видимо она попала в волну позитива, то тоам, то сям сделав очень правильные заявления, эдакая культура отмены наоборот - в копилку исполнителей, про которых нельзя говорить плохое, типа Queen, The Beatles, Motorhead, Dio, ну и прочие, правда Свифт ещё не умерла, поэтому её попадание в данный список неприкосновенных музыкантов это тоже некое уникальное достижение. В сочетании с действительно неплохими и запоминающимися песнями, хорошим вокалом, ярким образом, крутым шоу и очень своевременной смене стилистики вот такой у неё сейчас суперстатус. Причём в России, как мне кажется, на неё всем насрать всегда было.

Кстати та же Аврил нифига так не смогла перестроиться: два первых альбома были дичайше меткими выстрелами в яблочко, но правильно творчески повзрослеть (а может и не только творчески) у неё не получилось, и начиная с 3 альбома она и старым слушателям заходит эпизодически, и новых не особо-то нашла.

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