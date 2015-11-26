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TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»



TED NUGENT в рамках программы "The Alex Jones Show", вышедшей в эфир в конце октября, вновь рассыпался в похвале президенту Трампу, который передаст бразды правления в ближайшее время:



«Я искренне чувствую себя у алтаря этого великого человека. Он просто совершает чудо за чудом. Он действительно затрагивает сердце и душу, и представляет сердце и душу лучших американских семей. Просто прославьте Бога за это. Это один из тех божественных моментов вмешательства, как и наши отцы-основатели. Поверьте мне в этом!



Для меня было большой честью и удовольствием проводить время с великим человеком. Есть что-то очень духовное в этом сумасшедшем парне. Я говорю "сумасшедший" — он сумасшедший, как ты; он сумасшедший, как я; он сумасшедший, как этот сварщик, которого я знаю по соседству от меня; ведь независимо от того, какая у тебя сварочная работа, он появляется рано и варит что-то, что никогда не сломается, а потом он идёт на свою следующую сварочную работу и оставляет за собой шлейф высокой энергии, позитивного духа.



Энергия от этого президента... Как отцы-основатели определили историю рабства и тирании, королей и императоров и деспотов, — это было божественное вмешательство. И я был свидетелем действий этого великого главнокомандующего Дональда Дж. Трампа, он выходит на митинги и собрания с невероятной жизненной силой, энтузиазмом и энергией... Ты бы видел блеск в глазах этого человека!»







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