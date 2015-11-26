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США
20 янв 2021 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
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TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
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TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
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TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
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TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
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TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
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TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
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TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
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TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
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TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
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TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
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TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
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TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
15 апр 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
15 ноя 2018 :
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TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
6 окт 2018 :
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TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре
11 сен 2017 :
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TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a
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сегодня
TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
TED NUGENT в рамках программы "The Alex Jones Show", вышедшей в эфир в конце октября, вновь рассыпался в похвале президенту Трампу, который передаст бразды правления в ближайшее время:
«Я искренне чувствую себя у алтаря этого великого человека. Он просто совершает чудо за чудом. Он действительно затрагивает сердце и душу, и представляет сердце и душу лучших американских семей. Просто прославьте Бога за это. Это один из тех божественных моментов вмешательства, как и наши отцы-основатели. Поверьте мне в этом!
Для меня было большой честью и удовольствием проводить время с великим человеком. Есть что-то очень духовное в этом сумасшедшем парне. Я говорю "сумасшедший" — он сумасшедший, как ты; он сумасшедший, как я; он сумасшедший, как этот сварщик, которого я знаю по соседству от меня; ведь независимо от того, какая у тебя сварочная работа, он появляется рано и варит что-то, что никогда не сломается, а потом он идёт на свою следующую сварочную работу и оставляет за собой шлейф высокой энергии, позитивного духа.
Энергия от этого президента... Как отцы-основатели определили историю рабства и тирании, королей и императоров и деспотов, — это было божественное вмешательство. И я был свидетелем действий этого великого главнокомандующего Дональда Дж. Трампа, он выходит на митинги и собрания с невероятной жизненной силой, энтузиазмом и энергией... Ты бы видел блеск в глазах этого человека!»
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Flaming
Если не плешивый многоженец, то кто.
В общем мощи святой путирастии расползаются как тараканы, и заразны.
Ress
Flaming
Букв написал много, но простейший вывод, что из моральной и деловой нечистоплотности Трампа вырастет только еще большая, почему-то не сделал.
Но, поскольку государственные институты США не позволили себя поломать бесноватому олуху с челкой, то на политической помойке, с двумя импичментами, оказался именно он, а не все государство, как это случилось в РФ.
Так что твой знак равенства не ироничен, как ты думаешь, а абсолютно в тему.
Ress
Какие импичменты, поехавший?) Трамп полностью свой срок проработал до последней минуты и каким образом, ты высрал вывод, что знак равенства не ироничен теперь, одному есусу известно. У тебя огромные проблемы с посылкой и выводом. Но в ватниках это давно не удивляет.
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