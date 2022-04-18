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Ted Nugent

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18 апр 2022 : 		 TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)

10 апр 2022 : 		 TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"

7 апр 2022 : 		 TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»

12 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о цензуре социальных сетей

5 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об украденных выборах

3 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об электромобилях

23 фев 2022 : 		 TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках

18 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»

15 фев 2022 : 		 Новая песня TED NUGENT

13 фев 2022 : 		 TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»

10 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»

8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу

2 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»

27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»
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TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)



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Тед Ньюджент поддержал телеведущего и политика доктора Мехмета Оза на выборах в Сенат США перед республиканскими праймериз в Пенсильвании.

Появившись в программе вместе с ним, он, в частности, сказал следующее:

«Доктор Оз баллотируется в Сенат США в великом штате Пенсильвания. И я знаю Пенсильванию. И за эти годы обо мне было много лжи. И я хочу помочь тому, кто настойчиво и твердо придерживается консервативных ценностей — Бога, семьи, страны, закона и порядка.

Я пригласил [доктора Оза] в свой дом, потому что мне не всё равно. Я провожу самые тщательные, серьёзные исследования, какие только могу, прежде чем поддержать кого-то, но я выступил и поддержал доктора Оза. И некоторые другие очень влиятельные политики, скажем так, последовали моему примеру... Сегодня вечером, я думаю, очень влиятельный молодой человек последовал моему примеру и поддержал доктора Оза. Президент Дональд Трамп, которого я очень люблю и уважаю, теперь поддержал доктора Оза. И вы знаете, что, одобряя кого-то, вы рискуете, потому что невозможно знать всё.

Я верю в этого человека. Я верю, что он представляет те основные ценности, благодаря которым у семьи Nugent есть великая американская мечта, благодаря которым у всех есть американская мечта.

Я знаю Пенсильванию. Я — Пенсильвания. Я знаю основные ценности тех, кто занимается охотой, рыбалкой, ловлей рыбы, фермерством, ранчо, трудолюбивых предпринимателей, тех людей, которые каждый день встают рано утром, чтобы стать лучшими из лучших. Я здесь, чтобы сказать вам: "Меня зовут Ted Nugent", и доктор Оз олицетворяет этот дух!»

TED NUGENT Endorses DR. OZ For U.S. Senate In Pennsylvania





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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18 апр 2022
g
graillyc
Божечки, Тед все больше напоминает мне отечественных пропагандистов — в том плане, что как рот ни откроет, всякий раз обосрется. facepalm 




















просмотров: 278





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