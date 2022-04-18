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TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)



Тед Ньюджент поддержал телеведущего и политика доктора Мехмета Оза на выборах в Сенат США перед республиканскими праймериз в Пенсильвании.



Появившись в программе вместе с ним, он, в частности, сказал следующее:



«Доктор Оз баллотируется в Сенат США в великом штате Пенсильвания. И я знаю Пенсильванию. И за эти годы обо мне было много лжи. И я хочу помочь тому, кто настойчиво и твердо придерживается консервативных ценностей — Бога, семьи, страны, закона и порядка.



Я пригласил [доктора Оза] в свой дом, потому что мне не всё равно. Я провожу самые тщательные, серьёзные исследования, какие только могу, прежде чем поддержать кого-то, но я выступил и поддержал доктора Оза. И некоторые другие очень влиятельные политики, скажем так, последовали моему примеру... Сегодня вечером, я думаю, очень влиятельный молодой человек последовал моему примеру и поддержал доктора Оза. Президент Дональд Трамп, которого я очень люблю и уважаю, теперь поддержал доктора Оза. И вы знаете, что, одобряя кого-то, вы рискуете, потому что невозможно знать всё.



Я верю в этого человека. Я верю, что он представляет те основные ценности, благодаря которым у семьи Nugent есть великая американская мечта, благодаря которым у всех есть американская мечта.



Я знаю Пенсильванию. Я — Пенсильвания. Я знаю основные ценности тех, кто занимается охотой, рыбалкой, ловлей рыбы, фермерством, ранчо, трудолюбивых предпринимателей, тех людей, которые каждый день встают рано утром, чтобы стать лучшими из лучших. Я здесь, чтобы сказать вам: "Меня зовут Ted Nugent", и доктор Оз олицетворяет этот дух!»













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