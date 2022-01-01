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*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 20
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Ted Nugent

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15 июн 2022 : 		 TED NUGENT — о школьной безопасности

3 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «AR-15 — не штурмовая винтовка. Молотками убивают больше!»

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26 май 2022 : 		 TED NUGENT — о стрельбе в Техасе

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12 май 2022 : 		 TED NUGENT ответил Joan Jett

5 май 2022 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

4 май 2022 : 		 TED NUGENT: «Я и METALLICA люблю, и SLAYER с MEGADETH!»

29 апр 2022 : 		 Новое видео TED NUGENT

29 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «Все, кто против Трампа, — против хорошей жизни в USA»

21 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «COVID-19 — величайшая афера»

18 апр 2022 : 		 TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)

10 апр 2022 : 		 TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"

7 апр 2022 : 		 TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»

12 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о цензуре социальных сетей

5 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об украденных выборах

3 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об электромобилях

23 фев 2022 : 		 TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках

18 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»

15 фев 2022 : 		 Новая песня TED NUGENT

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10 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»

8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу
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TED NUGENT — о школьной безопасности



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TED NUGENT в программе "Eric Bolling The Balance" предложил своё видение безопасности в школе:

«Когда в Белом доме сидит этот урод, а в стране царит культура разврата, нам придётся вернуться к контролю качества, потому что сейчас мы маниакально пытаемся устранять последствия. А контроль качества можно свести к тому, как мой отец воспитывал нас: дисциплина, ответственность, истинные приоритеты, ответственность, умение быть лучшим, чем ты можешь быть. Такие принципы воспитания всё ещё существуют в этой стране, но во всех этих случаях, когда эти отморозки превращались в жестоких, злых преступников, все эти элементы правильного воспитания отсутствовали. Теперь вы начинаете добавлять к этому празднику обучение детсадовцев оральному сексу и тому, что трансгендерность более нормальна, чем гетеросексуальность.

Мы находимся буквально в вихре культурного отказа, морального отказа, отказа от родителей. И только виновные должны чувствовать себя виноватыми, потому что все в моей жизни — хорошие родители, все хорошие дети. У нас нет преступников, в нашей жизни нет жестоких людей — в моей группе, в моей команде, среди моих соседей — все в моей жизни хорошие, совестливые, заботливые, законопослушные люди. Но если вы на самом деле хотите приступить к делу в этом нынешнем кластере, в котором мы сейчас находимся, обеспечьте безопасность в этих чёртовых школах. И это не предположение гитариста — это уже доказано. Одна точка входа, все остальные входы заперты. Возьмите настоящего коммандос — я имею в виду, настоящего подготовленного парня, который обучен тактике, огневой мощи и борьбе с преступностью, и пусть он занимается поиском проблем. А не просто прогуливаться по Паркленду и, возможно, нарваться на неприятности — нужен коммандос, которому дороги жизни этих детей, и пусть этот коммандос, хорошо обученный тактически, способный к действиям человек, выискивает неприятности и останавливает их до того, как они возникнут.

Великий шериф округа Ли, штат Флорида, Кармин Марсено обеспечил безопасность в своих школах. Мой замечательный шериф в округе Макленнан, штат Техас, Парнелл Макнамара — никто и близко не подойдёт к школе, если будет выглядеть подозрительно. Мы будем постоянно выявлять и пресекать попытки, прежде чем они успеют добраться до невинных жизней.

Это не тайна; присяжные ещё не вынесли приговор. Это проверенная методика. Но демократы наложили вето на закон, который ввёл бы в действие эти проверенные меры безопасности».




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