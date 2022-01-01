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TED NUGENT — о школьной безопасности



TED NUGENT в программе "Eric Bolling The Balance" предложил своё видение безопасности в школе:



«Когда в Белом доме сидит этот урод, а в стране царит культура разврата, нам придётся вернуться к контролю качества, потому что сейчас мы маниакально пытаемся устранять последствия. А контроль качества можно свести к тому, как мой отец воспитывал нас: дисциплина, ответственность, истинные приоритеты, ответственность, умение быть лучшим, чем ты можешь быть. Такие принципы воспитания всё ещё существуют в этой стране, но во всех этих случаях, когда эти отморозки превращались в жестоких, злых преступников, все эти элементы правильного воспитания отсутствовали. Теперь вы начинаете добавлять к этому празднику обучение детсадовцев оральному сексу и тому, что трансгендерность более нормальна, чем гетеросексуальность.



Мы находимся буквально в вихре культурного отказа, морального отказа, отказа от родителей. И только виновные должны чувствовать себя виноватыми, потому что все в моей жизни — хорошие родители, все хорошие дети. У нас нет преступников, в нашей жизни нет жестоких людей — в моей группе, в моей команде, среди моих соседей — все в моей жизни хорошие, совестливые, заботливые, законопослушные люди. Но если вы на самом деле хотите приступить к делу в этом нынешнем кластере, в котором мы сейчас находимся, обеспечьте безопасность в этих чёртовых школах. И это не предположение гитариста — это уже доказано. Одна точка входа, все остальные входы заперты. Возьмите настоящего коммандос — я имею в виду, настоящего подготовленного парня, который обучен тактике, огневой мощи и борьбе с преступностью, и пусть он занимается поиском проблем. А не просто прогуливаться по Паркленду и, возможно, нарваться на неприятности — нужен коммандос, которому дороги жизни этих детей, и пусть этот коммандос, хорошо обученный тактически, способный к действиям человек, выискивает неприятности и останавливает их до того, как они возникнут.



Великий шериф округа Ли, штат Флорида, Кармин Марсено обеспечил безопасность в своих школах. Мой замечательный шериф в округе Макленнан, штат Техас, Парнелл Макнамара — никто и близко не подойдёт к школе, если будет выглядеть подозрительно. Мы будем постоянно выявлять и пресекать попытки, прежде чем они успеют добраться до невинных жизней.



Это не тайна; присяжные ещё не вынесли приговор. Это проверенная методика. Но демократы наложили вето на закон, который ввёл бы в действие эти проверенные меры безопасности».







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