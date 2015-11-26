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Ted Nugent

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14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Как я победил COVID»



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TED NUGENT в недавнем интервью рассказал о том, как победил коронавирус:

«Я питаюсь разумно — я ем в разумных пропорциях, я ем дичь, я ем органические овощи. Я пью хороший натуральный сок, который делает для меня Шемане. Мы принимаем Isagenix — разновидность витаминов. И конечно, с тех пор, как в 2019 году произошла атака вируса из Уханя, мы начали принимать цинк... Всю свою жизнь я принимал B12, витамин D, который укрепляет иммунную систему, а также витамин C, теперь я употребляю бузину и каждый день принимаю цинк. Я принимал гидроксихлорохин, ивермектин и стероиды вместе с этими хорошими витаминами, и примерно через неделю я победил этот китайский вирус. Некоторые из моих приятелей, многие из которых получили вакцину, всё равно заразились китайским вирусом. Они носили маски, и всё равно заразились китайским вирусом. Они были социально дистанцированы, и всё равно заразились китайским вирусом. Так что давайте вперёд! Кто ещё верит CDC [Центру по контролю и профилактике заболеваний] или [директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони] Фаучи?.

Как бы то ни было, мы приняли разумную, профессионально направленную помощь от "Frontline Doctors" [он имеет в виду группу врачей, которые в июле прошлого года записали видеоролик, призывающий использовать гидроксихлорохин для борьбы с новым коронавирусом, несмотря на предупреждения экспертов в области общественного здравоохранения]».

TED NUGENT: How I





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