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TED NUGENT : «Как я победил COVID»



TED NUGENT в недавнем интервью рассказал о том, как победил коронавирус:



«Я питаюсь разумно — я ем в разумных пропорциях, я ем дичь, я ем органические овощи. Я пью хороший натуральный сок, который делает для меня Шемане. Мы принимаем Isagenix — разновидность витаминов. И конечно, с тех пор, как в 2019 году произошла атака вируса из Уханя, мы начали принимать цинк... Всю свою жизнь я принимал B12, витамин D, который укрепляет иммунную систему, а также витамин C, теперь я употребляю бузину и каждый день принимаю цинк. Я принимал гидроксихлорохин, ивермектин и стероиды вместе с этими хорошими витаминами, и примерно через неделю я победил этот китайский вирус. Некоторые из моих приятелей, многие из которых получили вакцину, всё равно заразились китайским вирусом. Они носили маски, и всё равно заразились китайским вирусом. Они были социально дистанцированы, и всё равно заразились китайским вирусом. Так что давайте вперёд! Кто ещё верит CDC [Центру по контролю и профилактике заболеваний] или [директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони] Фаучи?.



Как бы то ни было, мы приняли разумную, профессионально направленную помощь от "Frontline Doctors" [он имеет в виду группу врачей, которые в июле прошлого года записали видеоролик, призывающий использовать гидроксихлорохин для борьбы с новым коронавирусом, несмотря на предупреждения экспертов в области общественного здравоохранения]».







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