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Ted Nugent

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23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре

11 сен 2017 : 		 TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»

29 ноя 2016 : 		 TED NUGENT рад смерти Кастро

11 ноя 2016 : 		 TED NUGENT о победе Трампа

3 авг 2016 : 		 TED NUGENT против Хиллари

29 июл 2016 : 		 TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»

30 май 2016 : 		 TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»



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Недавно TED NUGENT поделился статьёй о Рейшарде Бруксе, чернокожем, который был убит офицером полиции Атланты на парковке ресторана быстрого питания. 27-летний отец был дважды ранен в спину, когда попытался сбежать, и умер в больнице после операции. Его смерть была признана убийством. В статье под заголовком «Рейшард Брукс не был мучеником, как Джордж Флойд» перечисляются несколько преступлений, за которые Брукс якобы находился на испытательном сроке, включая жестокое обращение с детьми, когда он был найден спящим и в состоянии алкогольного опьянения на проезде в закусочную Wendy.

В прилагаемом сообщении Nugent написал:

«У любой истории есть две стороны! Я люблю людей. Всех людей. А вот дядя Ted может дать совет, как остаться в живых.

Не нарушайте законы. Не деритесь с копами. Повинуйтесь копам, несмотря ни на что. Не пытайтесь забрать у них оружие. Не сопротивляйтесь. Не убегайте. Если вы считаете, что вас остановили или арестовали несправедливо, подождите и разберитесь с этим в участке или в суде. Не обостряйте ситуацию, когда полицейский опасается за свою безопасность или жизнь.

Запишите это. Дайте это всем, кого вы любите. Запомните это. Живите, чтобы встретить новый день».

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