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TED NUGENT : «Не деритесь с копами — и останетесь жить»



Недавно TED NUGENT поделился статьёй о Рейшарде Бруксе, чернокожем, который был убит офицером полиции Атланты на парковке ресторана быстрого питания. 27-летний отец был дважды ранен в спину, когда попытался сбежать, и умер в больнице после операции. Его смерть была признана убийством. В статье под заголовком «Рейшард Брукс не был мучеником, как Джордж Флойд» перечисляются несколько преступлений, за которые Брукс якобы находился на испытательном сроке, включая жестокое обращение с детьми, когда он был найден спящим и в состоянии алкогольного опьянения на проезде в закусочную Wendy.



В прилагаемом сообщении Nugent написал:



«У любой истории есть две стороны! Я люблю людей. Всех людей. А вот дядя Ted может дать совет, как остаться в живых.



Не нарушайте законы. Не деритесь с копами. Повинуйтесь копам, несмотря ни на что. Не пытайтесь забрать у них оружие. Не сопротивляйтесь. Не убегайте. Если вы считаете, что вас остановили или арестовали несправедливо, подождите и разберитесь с этим в участке или в суде. Не обостряйте ситуацию, когда полицейский опасается за свою безопасность или жизнь.



Запишите это. Дайте это всем, кого вы любите. Запомните это. Живите, чтобы встретить новый день».











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