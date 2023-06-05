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Ted Nugent

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TED NUGENT — о Тине Тёрнер



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TED NUGENT в программе "The Nightly Nuge" ответил на вопрос, доводилось ли ему встречаться с Тиной Тёрнер:

«У меня никогда не было возможности встретиться с Тиной Тернер, поскольку её всегда почитали и будут почитать любители музыки во всём мире. Но я, конечно, следил за ней. Моя группа THE LOURDS, о которой я только что говорил с Томом Ноэлем; он был моим барабанщиком в 1960 году. THE LOURDS выиграли "Battle Of The Bands" в Детройте, потому что мы играли с той энергией, яростью и энергией Джеймса Брауна, Уилсона Пикетта, Motown Funk Brothers, Чака Берри, которую Тина Тернёр довела до совершенства. Одни только ноги, танцы, огонь и страсть. Она была одной из самых ярких исполнительниц, потому что в каждой песне у неё фактически происходило крещендо, от которого лопались вены на лбу. Она повлияла на THE LOURDS, когда мы победили в "Battle Of The Bands", потому что у неё был ритм, энергия, горло и грув. Так что она оказала такое же важное влияние на великую музыку, как Джеймс Браун, как Уилсон Пикетт, как Motown Funk Brothers. Тина Тёрнер входит в этот самый главный один процент».




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5 июн 2023
D
DrunkEagle86
Ньюдж фигни не скажет)

просмотров: 287

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