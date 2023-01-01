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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 33
*Новое видео U.D.O. 27
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Ted Nugent

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TED NUGENT: «Мы должны бороться со всяким злом типа Вупи Голдберг»



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TED NUGENT в программе "The Nightly Nuge" вновь коснулся обвинений Jason'а Aldean'a за песню "Try That In A Small Town" в расизме и поддержке линчевания, и сравнил трек с песней, которая, по его мнению, представляет собой настоящую вульгарность и дегенерацию: Cardi B и Megan Thee Stallion "WAP".

«Когда вы видите, что песня номер один на "Грэмми" пару лет назад... Можно я даже скажу это? Про большую, мокрую киску? И она просто отвратительная. А я большой поклонник секса, я люблю секс. Мне нравится дар женского духа и тела, физика духовности. Но когда вы опускаетесь в сточную канаву, это мерзко, особенно женщина, которая воспевает насилие над женщинами в мерзкой, грязной, вульгарной, непристойной песне. И она выигрывает "Грэмми", а в это время появляется Jason Aldean с песней, осуждающей насилие, осуждающей поджоги, осуждающей терроризм, осуждающей угон автомобилей, осуждающей убийство...»

Затем он прокомментировал слова ведущей программы "The View" Вупи Голдберг, которая обвинила Aldean'а в том, что он якобы использовал «расистские образы» в клипе "Try That In A Small Town":

«Вупи Голдберг, которая — я не знаю, могу ли я говорить это в программе "The Nightly Nuge", но я только что узнал об этом от людей с улицы. Я верю улице часто — не всегда — но я верю, что Вупи Голдберг — это Майкл Мур в чёрном образе... Дело в том, что Вупи Голдберг буквально осуждает осуждение насилия. Это значит, что она на стороне "Black Lives Matter", когда они сжигали Сиэтл, Чикаго, Нью-Йорк и Портленд. Левые осуждают песню "Try That In A Small Town" Jason'а Aldean'а, которая, конечно же, нравится хорошим американцам... Вы говорите о хорошем, плохом и уродливом. Хорошие семена позволили песне Jason'a Aldean'a стать номером один. Плохие семена пытаются рационализировать и оправдать поджоги, убийства, вандализм, угоны автомобилей и терроризм в наших городах. А смысл песни в том, что хорошие семена всегда будут рядом друг с другом.

Я использую слово "кровный" брат. И каждый вечер на моих концертах выступают братья по крови, герои-военнослужащие. На днях на мой концерт в Западной Вирджинии приехала — не хочу употреблять этот термин — президентская контрнаступательная группа. Воины из отряда специального назначения Delta Force, наши "морские котики", армейские рейнджеры, "зелёные береты". Эти парни отстаивают слово Божье в Конституции США и готовы поставить на кон свою жизнь».

Далее он упомянул несколько компаний, которые оказались под прицелом растущей консервативной реакции, вызванной сотрудничеством Bud Light с трансгендерным активистом Диланом Малвэни, рекламой North Face с участием драг-квин Пэтти Гония, а также одеждой на тему прайда от Target и Kohl's.

«Так что добрых семян много, но дьявольские семена управляют теми, кто находится у власти, — от Big Tech до СМИ и Голливуда, от профсоюзов учителей до корпораций Anheuser Busch и Ford, Target и North Face и Tractor Supply. Поэтому нам нужно противостоять этим людям, и мы можем сделать это своими ногами и своими карманными деньгами". Когда мы видим, что сатана торжествует в ярких образах, они даже не скрывают этого. Не тратьте свои с трудом заработанные доллары в Target, или в Ford Motor Company, или в North Face, или в Tractor Supply. Ведь их так много. Конечно, Anheuser Busch получают по заднице, когда заслуживают этого.

Так что мы, люди, — это та самая "хорошая семечка", которая много работает, зарабатывает сама, живёт по средствам, откладывает на чёрный день.Банда Вупи Голдберг ненавидит добро, а не зло. Они празднуют победу зла над добром. Так что вы правы: хороших семян много, и нам нужно быть более активными и более достойными!»




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