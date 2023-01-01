TED NUGENT почтил память Гари Россингтона:

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все новости группы
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США
17 май 2022 :
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TED NUGENT призвал «крушить черепа демократов»
14 май 2022 :
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TED NUGENT — о возможном запрете абортов
12 май 2022 :
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TED NUGENT ответил Joan Jett
5 май 2022 :
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Видео с выступления TED NUGENT
4 май 2022 :
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TED NUGENT: «Я и METALLICA люблю, и SLAYER с MEGADETH!»
29 апр 2022 :
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Новое видео TED NUGENT
29 апр 2022 :
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TED NUGENT: «Все, кто против Трампа, — против хорошей жизни в USA»
21 апр 2022 :
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TED NUGENT: «COVID-19 — величайшая афера»
18 апр 2022 :
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TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)
10 апр 2022 :
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TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"
7 апр 2022 :
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TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса
30 мар 2022 :
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TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»
12 мар 2022 :
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TED NUGENT — о цензуре социальных сетей
5 мар 2022 :
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TED NUGENT — об украденных выборах
3 мар 2022 :
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TED NUGENT — об электромобилях
23 фев 2022 :
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TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках
18 фев 2022 :
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TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»
15 фев 2022 :
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Новая песня TED NUGENT
13 фев 2022 :
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TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»
10 фев 2022 :
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TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»
8 фев 2022 :
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TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу
2 фев 2022 :
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TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»
27 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»
25 янв 2022 :
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TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a
20 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»
14 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»
11 янв 2022 :
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TED NUGENT — о событиях шестого января
6 янв 2022 :
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TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»
31 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»
24 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»
23 дек 2021 :
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TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»
22 дек 2021 :
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TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»
21 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»
17 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»
17 дек 2021 :
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TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
14 дек 2021 :
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TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»
11 дек 2021 :
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TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»
3 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»
2 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»
1 дек 2021 :
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TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»
24 ноя 2021 :
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TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»
22 ноя 2021 :
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TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»
18 ноя 2021 :
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TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»
15 ноя 2021 :
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Видео с текстом от TED NUGENT
28 окт 2021 :
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TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»
18 окт 2021 :
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TED NUGENT — об охоте
12 окт 2021 :
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TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
6 окт 2021 :
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TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»
30 сен 2021 :
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TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»
31 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»
25 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Маски не работают!»
17 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»
16 авг 2021 :
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TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям
15 авг 2021 :
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TED NUGENT об уходе из NRA
10 авг 2021 :
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TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»
5 авг 2021 :
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TED NUGENT ушел из NRA
29 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»
25 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»
19 июл 2021 :
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TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием
5 июл 2021 :
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TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»
1 июл 2021 :
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TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»
23 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»
19 июн 2021 :
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TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»
17 июн 2021 :
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TED NUGENT планирует запись альбома
16 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»
15 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»
13 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»
11 июн 2021 :
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TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»
10 июн 2021 :
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TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»
31 май 2021 :
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TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы
26 май 2021 :
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TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»
24 май 2021 :
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TED NUGENT хвалит Такера Карлсона
19 май 2021 :
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TED NUGENT — о трансгендерах в спорте
14 май 2021 :
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TED NUGENT: «Как я победил COVID»
13 май 2021 :
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TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»
7 май 2021 :
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TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19
29 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»
23 апр 2021 :
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TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»
21 апр 2021 :
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DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел
21 апр 2021 :
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TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»
21 апр 2021 :
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TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
26 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
25 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»
24 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Спонсора лишили!»
16 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
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TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
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TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
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TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
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TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
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TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
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TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
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TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
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TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
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TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
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TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
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TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
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TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
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TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
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TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
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TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
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TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
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TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
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TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
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TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
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TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
15 апр 2020 :
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TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
15 ноя 2018 :
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TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
6 окт 2018 :
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TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре
11 сен 2017 :
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TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a
25 авг 2017 :
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TED NUGENT: «Facebook недовешивает»
29 ноя 2016 :
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TED NUGENT рад смерти Кастро
11 ноя 2016 :
|
TED NUGENT о победе Трампа
3 авг 2016 :
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TED NUGENT против Хиллари
29 июл 2016 :
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TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»
30 май 2016 :
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TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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сегодня
TED NUGENT почтил память Гари Россингтона
TED NUGENT почтил память Гари Россингтона:
«Мы только что потеряли Гари Россингтона, великого и мощного, воспаряющего музыкального богатыря из LYNYRD SKYNYRD. В воздухе витает, что Джефф Бек все еще жив; Эдди Ван Хален все еще жив; Гари Россингтон все еще жив.
Чтобы Джефф Бек, Эдди Ван Хален, Брайан Джонс и Гари Россингтон продолжали Жить, TED NUGENT отправляется в турне этим летом. И это будет тур "Gonzo Gonzo". В этом году у нас будет тур "Gonzo Gonzo". Потому что Гари продолжал играть до самого конца. Пока он мог физически выходить на сцену, он исполнял этот парящий, духовный шедевр из "Free Bird", на слайд-гитаре на своем Gibson SG, а иногда и на Gibson Les Paul. И Гари был великим человеком. Он был добрым человеком. Он был преданным музыкантом. У него была великолепная трудовая этика. Все то, что делает американца надежным в плане ценностей — это Гари Россингтон. Да благословит его Бог за то, что он обогатил нашу жизнь своей удивительной музыкой в составе группы LYNYRD SKYNYRD. Но он ушел слишком рано, в 71 год. У него были проблемы с сердцем в последние несколько лет... [Он был] музыкальным родным братом. Мы все должны быть очень благодарны за то, что такие парни, как Гари, помогли создать саундтрек для нашей жизни. Но, да, он был хорошим человеком, хорошим другом. И мы вместе дали много концертов".
В 1977 году — по-моему, это был год, когда их самолет разбился — LYNYRD SKYNYRD и я были со-хедлайнерами двух вечеров в Madison Square Garden. И после того, как их самолет разбился, было много душевных терзаний, разумеется, и большой растерянности. И промоутеры в Нью-Йорке, Рон Делсенер — я не могу поверить, что помню имена всех этих парней... Но я столько раз играл в Madison Square Garden. Много раз AC/DC открывали мои концерты, DEF LEPPARD открывали мои концерты, BLACKFOOT открывали мои концерты. Майкл Джексон приходил ко мне в Madison Square Garden. Так что это настоящий праздник, играть в Madison Square Garden. Но самолет LYNYRD SKYNYRD разбился. И они потеряли Ронни, и они потеряли членов своей группы. И все решили: "Что ж, придется все отменить". Так вот, Рон Делсенер сказал: "Знаешь, оба вечера уже распроданы", в ответ на что я ему сказал: "Я буду играть вдвое дольше, и мы пожертвуем всю выручку семье LYNYRD SKYNYRD".
Сейчас будет странно, если вы услышите эту новость, ведь это из серии TED NUGENT делает что-то хорошее — а это был не только я, это была вся моя команда, моя группа, моя команда, мой менеджмент. Но мы пожертвовали все деньги от двух вечеров в Madison Square Garden семьям LYNYRD SKYNYRD после того трагического случая.
У меня была настоящая связь с Гари, настоящая связь с участниками LYNYRD SKYNYRD — как я стараюсь делать со всеми группами, с которыми работаю, от ZZ TOP до CHEAP TRICK, от VAN HALEN до FOREIGNER — назовите группу, я точно играл с ними. Но он был Real McCoy. И, слава Богу, у нас есть его музыкальное наследие, которое останется с нами навсегда. Но мы потеряли великого человека в лице Гари Россингтона. Так что пусть он покоится с миром. А так благодаря своей музыке он все еще жив!»
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