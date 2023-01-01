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TED NUGENT почтил память Гари Россингтона



TED NUGENT почтил память Гари Россингтона:



«Мы только что потеряли Гари Россингтона, великого и мощного, воспаряющего музыкального богатыря из LYNYRD SKYNYRD. В воздухе витает, что Джефф Бек все еще жив; Эдди Ван Хален все еще жив; Гари Россингтон все еще жив.



Чтобы Джефф Бек, Эдди Ван Хален, Брайан Джонс и Гари Россингтон продолжали Жить, TED NUGENT отправляется в турне этим летом. И это будет тур "Gonzo Gonzo". В этом году у нас будет тур "Gonzo Gonzo". Потому что Гари продолжал играть до самого конца. Пока он мог физически выходить на сцену, он исполнял этот парящий, духовный шедевр из "Free Bird", на слайд-гитаре на своем Gibson SG, а иногда и на Gibson Les Paul. И Гари был великим человеком. Он был добрым человеком. Он был преданным музыкантом. У него была великолепная трудовая этика. Все то, что делает американца надежным в плане ценностей — это Гари Россингтон. Да благословит его Бог за то, что он обогатил нашу жизнь своей удивительной музыкой в составе группы LYNYRD SKYNYRD. Но он ушел слишком рано, в 71 год. У него были проблемы с сердцем в последние несколько лет... [Он был] музыкальным родным братом. Мы все должны быть очень благодарны за то, что такие парни, как Гари, помогли создать саундтрек для нашей жизни. Но, да, он был хорошим человеком, хорошим другом. И мы вместе дали много концертов".



В 1977 году — по-моему, это был год, когда их самолет разбился — LYNYRD SKYNYRD и я были со-хедлайнерами двух вечеров в Madison Square Garden. И после того, как их самолет разбился, было много душевных терзаний, разумеется, и большой растерянности. И промоутеры в Нью-Йорке, Рон Делсенер — я не могу поверить, что помню имена всех этих парней... Но я столько раз играл в Madison Square Garden. Много раз AC/DC открывали мои концерты, DEF LEPPARD открывали мои концерты, BLACKFOOT открывали мои концерты. Майкл Джексон приходил ко мне в Madison Square Garden. Так что это настоящий праздник, играть в Madison Square Garden. Но самолет LYNYRD SKYNYRD разбился. И они потеряли Ронни, и они потеряли членов своей группы. И все решили: "Что ж, придется все отменить". Так вот, Рон Делсенер сказал: "Знаешь, оба вечера уже распроданы", в ответ на что я ему сказал: "Я буду играть вдвое дольше, и мы пожертвуем всю выручку семье LYNYRD SKYNYRD".



Сейчас будет странно, если вы услышите эту новость, ведь это из серии TED NUGENT делает что-то хорошее — а это был не только я, это была вся моя команда, моя группа, моя команда, мой менеджмент. Но мы пожертвовали все деньги от двух вечеров в Madison Square Garden семьям LYNYRD SKYNYRD после того трагического случая.



У меня была настоящая связь с Гари, настоящая связь с участниками LYNYRD SKYNYRD — как я стараюсь делать со всеми группами, с которыми работаю, от ZZ TOP до CHEAP TRICK, от VAN HALEN до FOREIGNER — назовите группу, я точно играл с ними. Но он был Real McCoy. И, слава Богу, у нас есть его музыкальное наследие, которое останется с нами навсегда. Но мы потеряли великого человека в лице Гари Россингтона. Так что пусть он покоится с миром. А так благодаря своей музыке он все еще жив!»







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