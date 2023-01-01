Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 60
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 8
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*Новая песня KILLING JOKE 7
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 60
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



13 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память Гари Россингтона

31 янв 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»

18 дек 2022 : 		 TED NUGENT получил награду за защиту свободы

16 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA

15 ноя 2022 : 		 TED NUGENT хочет сообразить на троих

11 ноя 2022 : 		 TED NUGENT: «Америка тупеет»

3 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о покупке Твиттера Илоном Маском

18 окт 2022 : 		 TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды»

5 окт 2022 : 		 TED NUGENT — о королевской семье

29 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Big Tech щемит нас по полной!»

24 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Америка, что же ты ешь?»

13 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Дисней перешёл на DarkSide»

12 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Байден выполняет приказ сатанинских сил!»

3 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «OZZY OSBOURNE свалил в тираническую Англию из адской дыры»

15 авг 2022 : 		 TED NUGENT — о дружбе с Эдди Ван Халеном

3 авг 2022 : 		 TED NUGENT критикует Тейлор Свифт. И зелёных, и...

2 авг 2022 : 		 TED NUGENT: «Я не уклонялся от призыва»

1 авг 2022 : 		 TED NUGENT любит Джо Байдена

18 июл 2022 : 		 TED NUGENT открыл тур

27 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Зачем налоговой столько оружия?»

21 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Полиция сама пускала людей шестого января»

15 июн 2022 : 		 TED NUGENT — о школьной безопасности

3 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «AR-15 — не штурмовая винтовка. Молотками убивают больше!»

28 май 2022 : 		 TED NUGENT: «Почему ты был таким мooduck'ом, DEE SNIDER?»

26 май 2022 : 		 TED NUGENT — о стрельбе в Техасе

23 май 2022 : 		 TED NUGENT ответил за свои слова
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT почтил память Гари Россингтона



zoom
TED NUGENT почтил память Гари Россингтона:

«Мы только что потеряли Гари Россингтона, великого и мощного, воспаряющего музыкального богатыря из LYNYRD SKYNYRD. В воздухе витает, что Джефф Бек все еще жив; Эдди Ван Хален все еще жив; Гари Россингтон все еще жив.

Чтобы Джефф Бек, Эдди Ван Хален, Брайан Джонс и Гари Россингтон продолжали Жить, TED NUGENT отправляется в турне этим летом. И это будет тур "Gonzo Gonzo". В этом году у нас будет тур "Gonzo Gonzo". Потому что Гари продолжал играть до самого конца. Пока он мог физически выходить на сцену, он исполнял этот парящий, духовный шедевр из "Free Bird", на слайд-гитаре на своем Gibson SG, а иногда и на Gibson Les Paul. И Гари был великим человеком. Он был добрым человеком. Он был преданным музыкантом. У него была великолепная трудовая этика. Все то, что делает американца надежным в плане ценностей — это Гари Россингтон. Да благословит его Бог за то, что он обогатил нашу жизнь своей удивительной музыкой в составе группы LYNYRD SKYNYRD. Но он ушел слишком рано, в 71 год. У него были проблемы с сердцем в последние несколько лет... [Он был] музыкальным родным братом. Мы все должны быть очень благодарны за то, что такие парни, как Гари, помогли создать саундтрек для нашей жизни. Но, да, он был хорошим человеком, хорошим другом. И мы вместе дали много концертов".

В 1977 году — по-моему, это был год, когда их самолет разбился — LYNYRD SKYNYRD и я были со-хедлайнерами двух вечеров в Madison Square Garden. И после того, как их самолет разбился, было много душевных терзаний, разумеется, и большой растерянности. И промоутеры в Нью-Йорке, Рон Делсенер — я не могу поверить, что помню имена всех этих парней... Но я столько раз играл в Madison Square Garden. Много раз AC/DC открывали мои концерты, DEF LEPPARD открывали мои концерты, BLACKFOOT открывали мои концерты. Майкл Джексон приходил ко мне в Madison Square Garden. Так что это настоящий праздник, играть в Madison Square Garden. Но самолет LYNYRD SKYNYRD разбился. И они потеряли Ронни, и они потеряли членов своей группы. И все решили: "Что ж, придется все отменить". Так вот, Рон Делсенер сказал: "Знаешь, оба вечера уже распроданы", в ответ на что я ему сказал: "Я буду играть вдвое дольше, и мы пожертвуем всю выручку семье LYNYRD SKYNYRD".

Сейчас будет странно, если вы услышите эту новость, ведь это из серии TED NUGENT делает что-то хорошее — а это был не только я, это была вся моя команда, моя группа, моя команда, мой менеджмент. Но мы пожертвовали все деньги от двух вечеров в Madison Square Garden семьям LYNYRD SKYNYRD после того трагического случая.

У меня была настоящая связь с Гари, настоящая связь с участниками LYNYRD SKYNYRD — как я стараюсь делать со всеми группами, с которыми работаю, от ZZ TOP до CHEAP TRICK, от VAN HALEN до FOREIGNER — назовите группу, я точно играл с ними. Но он был Real McCoy. И, слава Богу, у нас есть его музыкальное наследие, которое останется с нами навсегда. Но мы потеряли великого человека в лице Гари Россингтона. Так что пусть он покоится с миром. А так благодаря своей музыке он все еще жив!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 91

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом