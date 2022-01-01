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*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 17
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
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*

Ted Nugent

*



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TED NUGENT — об электромобилях



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TED NUGENT в рамках недавнего эфира "The Nightly Nuge" поделился своим взглядом на электромобили:

«Всё это фиаско с электромобилями... Безусловно, экологическое проклятие.

Давайте изучим науку, а? Откуда берётся весь литий, наши оппоненты, и что происходит с этим токсичным, разрушающим окружающую среду литием после того, как батареи приходят в негодность, грязнули с зелёным дыханием? Вы, похоже, шутите.

Я только что перенастроил свой парк Ford Broncos так, чтобы они давали ровно восемьсот сорок ярдов на галлоне, потому что даже если дядя Тед нажмёт на педаль газа и просто сожжёт всё ископаемое топливо, которым я мог бы испепелить землю, я никогда не догоню разрушение окружающей среды и токсичность, которые будут вызваны созданием, развёртыванием и обслуживанием всех этих ветрогенераторов, созданием, развёртыванием и обслуживанием всех этих солнечных батарей, созданием и разрушающим землю изнасилованием и разграблением ресурсов, которые идут на создание электромобилей.

Вы, наверное, шутите. Нужно иметь мозги, как у прогоревшего на солнце дерьма, чтобы поверить во все эти абсолютно левые, коммунистические, алчные, жадные, как Билл Гейтс, коррумпированные правительственные монстры, которые они создают с помощью так называемого "Зелёного нового курса". Это худшая вещь в истории загрязнения окружающей среды — гораздо хуже, чем промышленная революция!»

TED NUGENT Says





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КомментарииСкрыть/показать 3 )
3 мар 2022, 17:05
"... абсолютно левые, коммунистические, алчные, жадные, как Билл Гейтс..."

эээ... что?
3 мар 2022, 19:35
Биполярочка, хуле... Но за исключением этого абзаца, остальное вполне вменяемо.
3 мар 2022, 20:06
Нужны нормальные батареи. Сегодняшние не выдерживают никакой критики.


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