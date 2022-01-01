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TED NUGENT — об электромобилях



TED NUGENT в рамках недавнего эфира "The Nightly Nuge" поделился своим взглядом на электромобили:



«Всё это фиаско с электромобилями... Безусловно, экологическое проклятие.



Давайте изучим науку, а? Откуда берётся весь литий, наши оппоненты, и что происходит с этим токсичным, разрушающим окружающую среду литием после того, как батареи приходят в негодность, грязнули с зелёным дыханием? Вы, похоже, шутите.



Я только что перенастроил свой парк Ford Broncos так, чтобы они давали ровно восемьсот сорок ярдов на галлоне, потому что даже если дядя Тед нажмёт на педаль газа и просто сожжёт всё ископаемое топливо, которым я мог бы испепелить землю, я никогда не догоню разрушение окружающей среды и токсичность, которые будут вызваны созданием, развёртыванием и обслуживанием всех этих ветрогенераторов, созданием, развёртыванием и обслуживанием всех этих солнечных батарей, созданием и разрушающим землю изнасилованием и разграблением ресурсов, которые идут на создание электромобилей.



Вы, наверное, шутите. Нужно иметь мозги, как у прогоревшего на солнце дерьма, чтобы поверить во все эти абсолютно левые, коммунистические, алчные, жадные, как Билл Гейтс, коррумпированные правительственные монстры, которые они создают с помощью так называемого "Зелёного нового курса". Это худшая вещь в истории загрязнения окружающей среды — гораздо хуже, чем промышленная революция!»













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