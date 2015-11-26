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Ted Nugent

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14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»
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TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»



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TED NUGENT в рамках недавней беседы высказался относительно массы негатива за свои якобы оскорбительные слова в отношении Joan Jett:

«Я начал с того, что похвалил Joan Jett, за то, что она настоящая чертовка, до мозга костей простая, совершенно по-американски рок-н-ролльная. Я начал с того, что похвалил её. Я даже похвалил лесбийство.

Вот вопрос: как на Божьей доброй зелёной земле кто-то может послушать то, что я говорю, а потом заявить, что это ненависть, стукачество и принижение? Она потрясающая. Я говорю о THE RUNAWAYS. Её фраза "Put another diamond in the jukebox, baby", ух! Я подразумеваю, что она — настоящий рок-н-ролльный Маккой. Но место в списке "100 лучших гитаристов" где-либо на планете Земля, даже в "с(к)учном" Stone прежде настоящих виртуозов шестиструнки? Это было моё заявление. Я использовал Joan в качестве примера только потому, что она оказалась идеальной кандидатурой.

Мне кажется, я могу сказать, что вы (Dave Spuria из The Real Music Observer, в интервью которому и был приведён пример Joan), настоящий меломан — вы любите силу духа и душевность, непокорность, раскалённые средние пальцы, подлинный музыкальный авторитет, всё то сочетание, которое представляет собой динамичный и величественный саундтрек к нашей жизни, нашу американскую мечту, и если есть немецкая или испанская мечта, я надеюсь, что они тоже имеют свой саундтрек. И Joan Jett воплощает это. Но в списке 100 лучших гитаристов, до Tommy Shaw [STYX], до Rickey Medlocke'а и до Derek'а St. Holmes'а — я могу привести сотню примеров... Я просто использовал эту прекрасную молодую леди в качестве примера, а люди буквально сходили с ума, пытаясь превратить это в ненависть.

Никакой ненависти не было. У меня нет ненависти. Мне ампутировали мою ненависть, когда мне было пять лет. Никакой ненависти — только любовь, сострадание и честность. Вот что сводит людей с ума: моя честность!»

TED NUGENT Says He Wasn





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