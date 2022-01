сегодня



TED NUGENT : «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»



TED NUGENT в рамках недавней беседы высказался относительно массы негатива за свои якобы оскорбительные слова в отношении Joan Jett:



«Я начал с того, что похвалил Joan Jett, за то, что она настоящая чертовка, до мозга костей простая, совершенно по-американски рок-н-ролльная. Я начал с того, что похвалил её. Я даже похвалил лесбийство.



Вот вопрос: как на Божьей доброй зелёной земле кто-то может послушать то, что я говорю, а потом заявить, что это ненависть, стукачество и принижение? Она потрясающая. Я говорю о THE RUNAWAYS. Её фраза "Put another diamond in the jukebox, baby", ух! Я подразумеваю, что она — настоящий рок-н-ролльный Маккой. Но место в списке "100 лучших гитаристов" где-либо на планете Земля, даже в "с(к)учном" Stone прежде настоящих виртуозов шестиструнки? Это было моё заявление. Я использовал Joan в качестве примера только потому, что она оказалась идеальной кандидатурой.



Мне кажется, я могу сказать, что вы (Dave Spuria из The Real Music Observer, в интервью которому и был приведён пример Joan), настоящий меломан — вы любите силу духа и душевность, непокорность, раскалённые средние пальцы, подлинный музыкальный авторитет, всё то сочетание, которое представляет собой динамичный и величественный саундтрек к нашей жизни, нашу американскую мечту, и если есть немецкая или испанская мечта, я надеюсь, что они тоже имеют свой саундтрек. И Joan Jett воплощает это. Но в списке 100 лучших гитаристов, до Tommy Shaw [STYX], до Rickey Medlocke'а и до Derek'а St. Holmes'а — я могу привести сотню примеров... Я просто использовал эту прекрасную молодую леди в качестве примера, а люди буквально сходили с ума, пытаясь превратить это в ненависть.



Никакой ненависти не было. У меня нет ненависти. Мне ампутировали мою ненависть, когда мне было пять лет. Никакой ненависти — только любовь, сострадание и честность. Вот что сводит людей с ума: моя честность!»













