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США
14 янв 2022 :
TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!» 11 янв 2022 :
TED NUGENT — о событиях шестого января 6 янв 2022 :
TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!» 31 дек 2021 :
TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!» 24 дек 2021 :
TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену» 23 дек 2021 :
TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 22 дек 2021 :
TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот» 21 дек 2021 :
TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе» 17 дек 2021 :
TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных» 17 дек 2021 :
TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом 14 дек 2021 :
TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?» 11 дек 2021 :
TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом» 3 дек 2021 :
TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую» 2 дек 2021 :
TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!» 1 дек 2021 :
TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности» 24 ноя 2021 :
TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?» 22 ноя 2021 :
TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 18 ноя 2021 :
TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу» 15 ноя 2021 :
Видео с текстом от TED NUGENT 28 окт 2021 :
TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина» 18 окт 2021 :
TED NUGENT — об охоте 12 окт 2021 :
TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом 6 окт 2021 :
TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 30 сен 2021 :
TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!» 31 авг 2021 :
TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость» 25 авг 2021 :
TED NUGENT: «Маски не работают!»
17 авг 2021 :
TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие» 16 авг 2021 :
TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям 15 авг 2021 :
TED NUGENT об уходе из NRA 10 авг 2021 :
TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре» 5 авг 2021 :
TED NUGENT ушел из NRA 29 июл 2021 :
TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!» 25 июл 2021 :
TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде» 19 июл 2021 :
TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием 5 июл 2021 :
TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!» 1 июл 2021 :
TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA» 23 июн 2021 :
TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!» 19 июн 2021 :
TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..» 17 июн 2021 :
TED NUGENT планирует запись альбома 16 июн 2021 :
TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?» 15 июн 2021 :
TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой» 13 июн 2021 :
TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году» 11 июн 2021 :
TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!» 10 июн 2021 :
TED NUGENT: «В США нет системного расизма!» 31 май 2021 :
TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы 26 май 2021 :
TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма» 24 май 2021 :
TED NUGENT хвалит Такера Карлсона 19 май 2021 :
TED NUGENT — о трансгендерах в спорте 14 май 2021 :
TED NUGENT: «Как я победил COVID» 13 май 2021 :
TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь» 7 май 2021 :
TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19 29 апр 2021 :
TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть» 23 апр 2021 :
TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!» 21 апр 2021 :
DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел 21 апр 2021 :
TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру» 21 апр 2021 :
TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?» 26 мар 2021 :
TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя» 25 мар 2021 :
TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!» 24 мар 2021 :
TED NUGENT: «Спонсора лишили!» 16 мар 2021 :
TED NUGENT: «Байден — зомби!» 15 мар 2021 :
TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку» 8 фев 2021 :
TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!» 27 янв 2021 :
TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!» 20 янв 2021 :
TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека» 14 янв 2021 :
TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне» 30 дек 2020 :
TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!» 27 дек 2020 :
TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!» 11 дек 2020 :
TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо» 3 дек 2020 :
TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...» 28 ноя 2020 :
TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ» 24 ноя 2020 :
TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения» 10 ноя 2020 :
TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой» 20 окт 2020 :
TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!» 22 сен 2020 :
TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю» 16 авг 2020 :
TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда» 4 авг 2020 :
TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих» 22 июл 2020 :
TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон» 23 июн 2020 :
TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить» 13 июн 2020 :
TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён 5 июн 2020 :
TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером 28 май 2020 :
TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!» 24 май 2020 :
TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+» 19 май 2020 :
TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США» 9 май 2020 :
TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику» 4 май 2020 :
TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!» 15 апр 2020 :
TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!» 15 ноя 2018 :
TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану 6 окт 2018 :
TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре 11 сен 2017 :
TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a 25 авг 2017 :
TED NUGENT: «Facebook недовешивает» 29 ноя 2016 :
TED NUGENT рад смерти Кастро 11 ноя 2016 :
TED NUGENT о победе Трампа 3 авг 2016 :
TED NUGENT против Хиллари 29 июл 2016 :
TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!» 30 май 2016 :
TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
сегодня
: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!» TED NUGENT
TED NUGENT в рамках недавней беседы высказался относительно массы негатива за свои якобы оскорбительные слова в отношении Joan Jett:
«Я начал с того, что похвалил Joan Jett, за то, что она настоящая чертовка, до мозга костей простая, совершенно по-американски рок-н-ролльная. Я начал с того, что похвалил её. Я даже похвалил лесбийство.
Вот вопрос: как на Божьей доброй зелёной земле кто-то может послушать то, что я говорю, а потом заявить, что это ненависть, стукачество и принижение? Она потрясающая. Я говорю о THE RUNAWAYS. Её фраза "Put another diamond in the jukebox, baby", ух! Я подразумеваю, что она — настоящий рок-н-ролльный Маккой. Но место в списке "100 лучших гитаристов" где-либо на планете Земля, даже в "с(к)учном" Stone прежде настоящих виртуозов шестиструнки? Это было моё заявление. Я использовал Joan в качестве примера только потому, что она оказалась идеальной кандидатурой.
Мне кажется, я могу сказать, что вы (Dave Spuria из The Real Music Observer, в интервью которому и был приведён пример Joan), настоящий меломан — вы любите силу духа и душевность, непокорность, раскалённые средние пальцы, подлинный музыкальный авторитет, всё то сочетание, которое представляет собой динамичный и величественный саундтрек к нашей жизни, нашу американскую мечту, и если есть немецкая или испанская мечта, я надеюсь, что они тоже имеют свой саундтрек. И Joan Jett воплощает это. Но в списке 100 лучших гитаристов, до Tommy Shaw [STYX], до Rickey Medlocke'а и до Derek'а St. Holmes'а — я могу привести сотню примеров... Я просто использовал эту прекрасную молодую леди в качестве примера, а люди буквально сходили с ума, пытаясь превратить это в ненависть.
Никакой ненависти не было. У меня нет ненависти. Мне ампутировали мою ненависть, когда мне было пять лет. Никакой ненависти — только любовь, сострадание и честность. Вот что сводит людей с ума: моя честность!» VIDEO
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