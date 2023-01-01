Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 15
*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
*Видео полного выступления METALLICA 13
*METALLICA открыла мировой тур 13
*Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!» 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



7 май 2023 : 		 TED NUGENT ответил на отмену концерта

6 май 2023 : 		 TED NUGENT стал жертвой транс-нетерпимости

16 апр 2023 : 		 TED NUGENT поедет в прощальный тур

11 апр 2023 : 		 TED NUGENT против Bud-транса

27 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память политических заключенных

23 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»

22 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»

13 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память Гари Россингтона

31 янв 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»

18 дек 2022 : 		 TED NUGENT получил награду за защиту свободы

16 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA

15 ноя 2022 : 		 TED NUGENT хочет сообразить на троих

11 ноя 2022 : 		 TED NUGENT: «Америка тупеет»

3 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о покупке Твиттера Илоном Маском

18 окт 2022 : 		 TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды»

5 окт 2022 : 		 TED NUGENT — о королевской семье

29 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Big Tech щемит нас по полной!»

24 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Америка, что же ты ешь?»

13 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Дисней перешёл на DarkSide»

12 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Байден выполняет приказ сатанинских сил!»

3 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «OZZY OSBOURNE свалил в тираническую Англию из адской дыры»

15 авг 2022 : 		 TED NUGENT — о дружбе с Эдди Ван Халеном

3 авг 2022 : 		 TED NUGENT критикует Тейлор Свифт. И зелёных, и...

2 авг 2022 : 		 TED NUGENT: «Я не уклонялся от призыва»

1 авг 2022 : 		 TED NUGENT любит Джо Байдена

18 июл 2022 : 		 TED NUGENT открыл тур
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TED NUGENT ответил на отмену концерта



zoom
TED NUGENT отреагировал на отмену концерта в Алабаме из-за "противоречивости своих взглядов". В твиттере музыкант написал:

«Лжецы и ненавистники, опьяненные глупостью, неспособные дискутировать со мной»

liars & haters drunk on stupid incapable to debate me-https://t.co/P56ILUnziG






Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 409

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом