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TED NUGENT ответил на отмену концерта



TED NUGENT отреагировал на отмену концерта в Алабаме из-за "противоречивости своих взглядов". В твиттере музыкант написал:



«Лжецы и ненавистники, опьяненные глупостью, неспособные дискутировать со мной»









liars & haters drunk on stupid incapable to debate me- https://t.co/P56ILUnziG





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