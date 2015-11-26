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TED NUGENT : «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»



TED NUGENT в рамках недавнего интервью сказал, что именно веганы несут ответственность за большинство смертей животных:



«Если вы хотите нести ответственность за наибольшее количество смертей, станьте веганом. Потому что за трактором, плугом и диском, если вы не скрываете и не отрицаете этого, стоят вороны и чайки, которые следуют за трактором, выращивающим ваш тофу, потому что плуг и диск расчленяют и калечат всё вокруг на газиллионах акров — каждая белка, каждый гнездящийся в земле суслик, каждая гнездящаяся в земле птица, каждая змея, каждая черепаха, каждое животное на этом поле, которое превращается в тофу, убивается газиллионами.



Я никогда не забуду, как один парень сказал: "Ну, мы идём на виноградник, чтобы протестовать против охоты". А я ему: "Подожди-ка. Вы знаете владельца виноградника? Потому что я знаю. И знаете, что делает хозяин виноградника, чтобы защитить этот виноград? Он убивает всё, что пробирается, всё, что ходит, всё, что летает. Виноградарь, чтобы вырастить твоё вино, любитель протестовать против охоты, убивает всё, что угрожает этому винограду, придурок.



Мой сын — веган, мой приятель Michael Lutz из BROWNSVILLE STATION, мой сопродюсер, он веган по соображениям здоровья, по соображениям пищеварения. Это вполне законно. Я не осуждаю веганство. Но не думайте ни на минуту, что от того, что вы едите салат с тофу, количество смертей животных уменьшается. Происходит как раз обратное. А отрицание — это очень удобная ложь. Так что все вы, веганы, просто продолжайте есть свой веганский салат, потому что мне нравится, что когда вы расчленяете всех этих животных, а вороны и чайки подбирают их, когда они корчатся от ужаса и подвергаются пыткам, вы можете получить хороший салат "без крови"».



По словам Ted'a, его комментарии о веганстве обычно вызывают недоумение, потому что «никто никогда никого этому не учил. Почему этому не учат в школе? Есть причина и следствие. Нельзя просто добиться эффекта. Вы должны быть честны в отношении причины. И нужно быть честным в отношении следствия».







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