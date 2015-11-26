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Ted Nugent

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17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием
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TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»



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TED NUGENT в рамках недавнего интервью сказал, что именно веганы несут ответственность за большинство смертей животных:

«Если вы хотите нести ответственность за наибольшее количество смертей, станьте веганом. Потому что за трактором, плугом и диском, если вы не скрываете и не отрицаете этого, стоят вороны и чайки, которые следуют за трактором, выращивающим ваш тофу, потому что плуг и диск расчленяют и калечат всё вокруг на газиллионах акров — каждая белка, каждый гнездящийся в земле суслик, каждая гнездящаяся в земле птица, каждая змея, каждая черепаха, каждое животное на этом поле, которое превращается в тофу, убивается газиллионами.

Я никогда не забуду, как один парень сказал: "Ну, мы идём на виноградник, чтобы протестовать против охоты". А я ему: "Подожди-ка. Вы знаете владельца виноградника? Потому что я знаю. И знаете, что делает хозяин виноградника, чтобы защитить этот виноград? Он убивает всё, что пробирается, всё, что ходит, всё, что летает. Виноградарь, чтобы вырастить твоё вино, любитель протестовать против охоты, убивает всё, что угрожает этому винограду, придурок.

Мой сын — веган, мой приятель Michael Lutz из BROWNSVILLE STATION, мой сопродюсер, он веган по соображениям здоровья, по соображениям пищеварения. Это вполне законно. Я не осуждаю веганство. Но не думайте ни на минуту, что от того, что вы едите салат с тофу, количество смертей животных уменьшается. Происходит как раз обратное. А отрицание — это очень удобная ложь. Так что все вы, веганы, просто продолжайте есть свой веганский салат, потому что мне нравится, что когда вы расчленяете всех этих животных, а вороны и чайки подбирают их, когда они корчатся от ужаса и подвергаются пыткам, вы можете получить хороший салат "без крови"».

По словам Ted'a, его комментарии о веганстве обычно вызывают недоумение, потому что «никто никогда никого этому не учил. Почему этому не учат в школе? Есть причина и следствие. Нельзя просто добиться эффекта. Вы должны быть честны в отношении причины. И нужно быть честным в отношении следствия».

TED NUGENT: Vegans Are





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Nicht Von Hier


17 дек 2021, 16:23		Боже, какой же он ёбнутый...

graillyc


17 дек 2021, 16:38		В случае Ньюджента я бы начал прямо с галоперидола 0.2 процентного. Капель двенадцать в сутки может исправили бы ситуацию у чувака в голове


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