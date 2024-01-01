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TED NUGENT: «Я играю на своем инструменте ежедневно!»



TED NUGENT в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос о том, придумал ли он для себя то, чем будет заниматься после прощального тура "Adios Mofo '23":



«Ну, мои гитары все еще продолжают пополняться. Мои гитары устраивают оргию прямо сейчас в моем кукушкином гнезде в моей мужской пещере!



Я играю на гитаре каждый день. У меня есть группа здесь, в Техасе, — Jon Kutz на барабанах и Johnny Big на басу и вокале, и мы постоянно джемуем. Мы выступаем как "Ted Nugent speakeasies"", просто устраиваем рок-н-ролльные тусовки в разных местах по всему штату Техас — иногда спонтанные, иногда раскрученные. Но я все равно буду давать концерты, просто не буду ездить в турне.



Я говорю с вами из ветеринарной клиники, куда я взял своих трех собак, Хэппи, Сэди и Коко, и если я хоть раз почувствую, что собираюсь собрать чемодан и уехать, сердца моих собак будут разбиты. Поэтому я больше никогда не буду разбивать сердца своих собак. Так что я буду давать концерты, но не собираюсь отправляться в путешествие, если так можно выразиться.



Когда я открою в Техасе несколько подобных Ted Nugent speakeasies, я позвоню вам и сообщу, а вы сообщите людям, потому что то, что Jon и Johnny привносят в мою группу, как и все музыканты на протяжении моей невероятно удачной карьеры — они просто огненные, чувак. Они жгут без остановки. Джеймс Браун нанял бы нас, если бы был жив, это я вам обещаю!»







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