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TED NUGENT: «Почему ты был таким мooduck'ом, DEE SNIDER?»



TED NUGENT в рамках недавнего стрима вспомнил о радостных комментариях со стороны DEE SNIDER'a о том, что Ted подцепил COVID-19:



«Dee Snider — хороший парень, думал я. Но если ты смеёшься над тем, что кто-то болен, ты не хороший парень, Dee. Что с тобой случилось? Мы всегда ладили. А потом ты стал радоваться моей болезни. И ты не знаешь, как это гнило? Почему ты не знаешь, как гнило... Нет, Dee, ты не гнилой парень.



Если у тебя проблемы с Ted'ом Nugent'ом, есть только один человек, с которым ты должен это обсудить: Ted Nugent. Если у меня проблемы с Dee Snider'ом, я обращусь к тебе, Dee; я хотел бы поговорить с тобой.



Что вызвало эту мерзкую, отвратительную ненависть? "Ну, ты говорил плохие вещи о [бывшем госсекретаре США] Хиллари Клинтон". Потому что Хиллари Клинтон разрушает всё, к чему прикасается. Она бесчестная, тираническая, нарушающая клятву преступница. Это не подлость, это правда. "Ну, ты сказал, что [она должна] сосать мой ствол". Послушай, дружище, ты когда-нибудь говорил кому-нибудь "F.U.", но при этом не стремился к сексу с этим человеком? Ты издеваешься надо мной? Думаешь, я когда-нибудь захочу, чтобы её губы приблизились к моему стволу? Ты не знаешь уличных терминов? Наверное. Должно быть да. Потому что я понимаю, что ты хороший отец и хороший муж. Так почему ты был таким mooduck'ом в тот момент? Я просто не понимаю...»







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