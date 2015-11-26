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TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»



В новом интервью Newsradio WOOD 1300 и 106.9 FM откровенному консервативному рокеру Ted'у Nugent'у было предложено назвать самые большие проблемы, стоящие перед избирателями на президентских выборах в США в этом году, на что он ответил:



«Через пару месяцев мне стукнет 72, но я на взводе и готов к року, чувак. Я так люблю эту страну. Я требую свободы. Именно так я понимаю видение отцов-основателей. И то, к чему семья Nugent стремится в жизни, — к свободе и счастью, это всеобъемлющие понятия. Это не универсальный рецепт, потому что существуют террористы. Есть [движение] "Black Lives Matter", которому по барабану чёрные жизни. Для всех, кого я знаю, на самом деле все жизни имеют значение. Мы не смотрим на то, кто какого цвета — это не имеет значения для всех, кого я знаю. Так что самые важные вопросы сейчас — это правопорядок, поддержка героев правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность местного населения и охраняют улицы. Правопорядок — это вопрос номер один. Конституционная ответственность.



Как они посмели спровоцировать рецидивную преступность, а затем скомпрометировать наше право хранить и носить оружие, а затем обезвредить овчарок, которые защищают наши кварталы?



Это не нечто среднее между "Планетой обезьян", "Пролетая над гнездом кукушки", "Заводным апельсином" и "Сумеречной зоной", это просто глупость и безответственность, настолько это всё антиамериканское.



Так что если вы верите в свободу, если вы верите в "мы, народ соединённых штатов..." и требуете подотчётности от наших слуг народа, вы должны поднять шум. Вы должны зарегистрироваться. Вы должны объяснить сенатору, конгрессмену, мэру и губернаторам, что мы верим в правопорядок, мы верим в правоприменение. Мы не хотим лишать финансирования копов, мы хотим обезвредить эти террористические организации и бросить их в клетки».



В июле прошлого года Nugent был исключён из программы митинга в поддержку правоохранительных органов в Ист-Мэдоу, штат Нью-Йорк, после того, как некоторые критики обвинили его в расизме, антисемитизме и других противоречивых действиях. Nugent, который должен был исполнить национальный гимн, получил тёплые отзывы в аккаунтах в соцсетях, поддерживающих полицейских.













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