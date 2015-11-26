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Ted Nugent

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22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре

11 сен 2017 : 		 TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»

29 ноя 2016 : 		 TED NUGENT рад смерти Кастро

11 ноя 2016 : 		 TED NUGENT о победе Трампа

3 авг 2016 : 		 TED NUGENT против Хиллари

29 июл 2016 : 		 TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»

30 май 2016 : 		 TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
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|||| сегодня

TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»



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В новом интервью Newsradio WOOD 1300 и 106.9 FM откровенному консервативному рокеру Ted'у Nugent'у было предложено назвать самые большие проблемы, стоящие перед избирателями на президентских выборах в США в этом году, на что он ответил:

«Через пару месяцев мне стукнет 72, но я на взводе и готов к року, чувак. Я так люблю эту страну. Я требую свободы. Именно так я понимаю видение отцов-основателей. И то, к чему семья Nugent стремится в жизни, — к свободе и счастью, это всеобъемлющие понятия. Это не универсальный рецепт, потому что существуют террористы. Есть [движение] "Black Lives Matter", которому по барабану чёрные жизни. Для всех, кого я знаю, на самом деле все жизни имеют значение. Мы не смотрим на то, кто какого цвета — это не имеет значения для всех, кого я знаю. Так что самые важные вопросы сейчас — это правопорядок, поддержка героев правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность местного населения и охраняют улицы. Правопорядок — это вопрос номер один. Конституционная ответственность.

Как они посмели спровоцировать рецидивную преступность, а затем скомпрометировать наше право хранить и носить оружие, а затем обезвредить овчарок, которые защищают наши кварталы?

Это не нечто среднее между "Планетой обезьян", "Пролетая над гнездом кукушки", "Заводным апельсином" и "Сумеречной зоной", это просто глупость и безответственность, настолько это всё антиамериканское.

Так что если вы верите в свободу, если вы верите в "мы, народ соединённых штатов..." и требуете подотчётности от наших слуг народа, вы должны поднять шум. Вы должны зарегистрироваться. Вы должны объяснить сенатору, конгрессмену, мэру и губернаторам, что мы верим в правопорядок, мы верим в правоприменение. Мы не хотим лишать финансирования копов, мы хотим обезвредить эти террористические организации и бросить их в клетки».

В июле прошлого года Nugent был исключён из программы митинга в поддержку правоохранительных органов в Ист-Мэдоу, штат Нью-Йорк, после того, как некоторые критики обвинили его в расизме, антисемитизме и других противоречивых действиях. Nugent, который должен был исполнить национальный гимн, получил тёплые отзывы в аккаунтах в соцсетях, поддерживающих полицейских.

TED NUGENT Doesn





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