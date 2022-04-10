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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 51
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео KREATOR 16
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*

Ted Nugent

*



10 апр 2022 : 		 TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"

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TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"



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TED NUGENT вставил свои пару центов в обсуждение закона "Don't Say Gay":

«Мы с моей женой Шемане тесно сотрудничаем с настоящими спецназовцами, бывшими бойцами спецназа, которые выслеживают торговцев детьми. В мире детской секс-торговли и педофилии существует термин "груминг". И вы хотите начать с самого раннего возраста, чтобы воздействовать на неразвитые, неокрепшие умы детей, чтобы они приняли зло. И это прямо восходит к гендерному контролю со стороны нашего правительства, СМИ, академических кругов, Big Tech. Эти люди — чистое зло, и они подготавливают молодых людей к принятию самого злого из видов контроля, а именно — к тому, чтобы склонить их к полному рабству в руках злоумышленников, таких как правительство, научные круги, чтобы контролировать их умы. И я не знаю, какова конечная цель, но это контроль об умственном и духовном рабстве молодых людей. Что они не учат чтению, письму, арифметике и истории, и что они выпускают людей с дипломами о среднем образовании в Филадельфии, которые не умеют читать. Вы можете открыть страницу книги, вы можете положить перед ними газету, а они не умеют читать, но имеют диплом о среднем образовании.

Наши коррумпированные, злые, тиранические силы, которые находятся в правительстве, СМИ, Big Tech, академических кругах и Голливуде, готовят молодежь Америки, чтобы контролировать их самым дьявольским образом, потому что это основа детской секс-торговли, когда вы можете разрушить их личность и уничтожить их духовный компас.

Итак, когда мы говорим о том, чтобы позволить детям выбирать свой пол... В Нью-Джерси, как я понимаю, родителям в некоторых юрисдикциях не разрешается указывать пол ребёнка при рождении, потому что они должны ждать, пока ребёнок решит позже, даже если это явно мальчик или девочка. И теперь родители сопротивляются, потому что СМИ и правительство ежедневно и ежечасно лгут им в лицо, утверждая, что законопроект во Флориде — это законопроект "Нельзя говорить "гей". Слова "гей" не существует. Этот законопроект о том, чтобы дать родителям родительское право, самое инстинктивное, ясное и настоящее родительское право направлять, воспитывать и обучать своих детей и избегать постороннего индоктринирования уже в детском саду. И они называют этот законопроект "Нельзя говорить "гей"". Никто никогда не говорил, что кто-то не может говорить "гей". Речь идёт о родительских правах.

Это индикаторы того, что СМИ и этот человек Джо Байден — настоящие последовательные лжецы с очень опасными и злыми намерениями извратить сознание самых дорогих из нас — наших собственных детей. Поэтому мы с Шемане встали на защиту, и всё больше и больше родителей встают на защиту. Недавно мы провели митинг во Флориде, где родители теперь баллотируются в школьные советы и узнают об ужасной повестке дня этого трансгендерного движения, гомосексуализма. И если вы хотите стать трансгендером, это... позор. Если вы гомосексуалист, мы поддерживаем... Ваш выбор. Но не смейте пытаться внушать это невинным маленьким детям. Это их повестка дня».

TED NUGENT Defends Florida





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10 апр 2022
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kircore
Посоны, я ничего не понял. Он за или против - чего?
Старый тролль. 




















просмотров: 386





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