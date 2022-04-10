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TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"



TED NUGENT вставил свои пару центов в обсуждение закона "Don't Say Gay":



«Мы с моей женой Шемане тесно сотрудничаем с настоящими спецназовцами, бывшими бойцами спецназа, которые выслеживают торговцев детьми. В мире детской секс-торговли и педофилии существует термин "груминг". И вы хотите начать с самого раннего возраста, чтобы воздействовать на неразвитые, неокрепшие умы детей, чтобы они приняли зло. И это прямо восходит к гендерному контролю со стороны нашего правительства, СМИ, академических кругов, Big Tech. Эти люди — чистое зло, и они подготавливают молодых людей к принятию самого злого из видов контроля, а именно — к тому, чтобы склонить их к полному рабству в руках злоумышленников, таких как правительство, научные круги, чтобы контролировать их умы. И я не знаю, какова конечная цель, но это контроль об умственном и духовном рабстве молодых людей. Что они не учат чтению, письму, арифметике и истории, и что они выпускают людей с дипломами о среднем образовании в Филадельфии, которые не умеют читать. Вы можете открыть страницу книги, вы можете положить перед ними газету, а они не умеют читать, но имеют диплом о среднем образовании.



Наши коррумпированные, злые, тиранические силы, которые находятся в правительстве, СМИ, Big Tech, академических кругах и Голливуде, готовят молодежь Америки, чтобы контролировать их самым дьявольским образом, потому что это основа детской секс-торговли, когда вы можете разрушить их личность и уничтожить их духовный компас.



Итак, когда мы говорим о том, чтобы позволить детям выбирать свой пол... В Нью-Джерси, как я понимаю, родителям в некоторых юрисдикциях не разрешается указывать пол ребёнка при рождении, потому что они должны ждать, пока ребёнок решит позже, даже если это явно мальчик или девочка. И теперь родители сопротивляются, потому что СМИ и правительство ежедневно и ежечасно лгут им в лицо, утверждая, что законопроект во Флориде — это законопроект "Нельзя говорить "гей". Слова "гей" не существует. Этот законопроект о том, чтобы дать родителям родительское право, самое инстинктивное, ясное и настоящее родительское право направлять, воспитывать и обучать своих детей и избегать постороннего индоктринирования уже в детском саду. И они называют этот законопроект "Нельзя говорить "гей"". Никто никогда не говорил, что кто-то не может говорить "гей". Речь идёт о родительских правах.



Это индикаторы того, что СМИ и этот человек Джо Байден — настоящие последовательные лжецы с очень опасными и злыми намерениями извратить сознание самых дорогих из нас — наших собственных детей. Поэтому мы с Шемане встали на защиту, и всё больше и больше родителей встают на защиту. Недавно мы провели митинг во Флориде, где родители теперь баллотируются в школьные советы и узнают об ужасной повестке дня этого трансгендерного движения, гомосексуализма. И если вы хотите стать трансгендером, это... позор. Если вы гомосексуалист, мы поддерживаем... Ваш выбор. Но не смейте пытаться внушать это невинным маленьким детям. Это их повестка дня».













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