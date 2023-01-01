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Видео полного выступления TED NUGENT



Видео полного выступления TED'a NUGENT'a, которое состоялось 27 июля в рамках "Adios Mofo '23", доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. The Star Spangled Banner - 0:00

02. Gonzo - 3:58

03. Stormtroopin' - 8:19

04. Paralyzed - 12:10

05. Free-For-All - 18:30

06. Snakeskin Cowboys - 22:25

07. Wang Dang Sweet Poontang - 29:01

08. Hey Baby - 38:11

09. Dog Eat Dog - 43:10

10. Come And Take It - 49:37

11. Good Friends And A Bottle Of Wine - 53:58

12. Cat Scratch Fever - 1:02:44

13. Stranglehold - 1:08:34

14. Great White Buffalo - 1:18:14



Бис:



15. Fred Bear - 1:25:14







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