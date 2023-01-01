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*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 31
*Новое видео U.D.O. 29
*Немецкой BIG 4 быть! 28
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*

Ted Nugent

*



1 авг 2023 : 		 Видео полного выступления TED NUGENT

30 июл 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы должны бороться со всяким злом типа Вупи Голдберг»

29 июл 2023 : 		 TED NUGENT словил бан

26 июл 2023 : 		 TED NUGENT поддержал JASON'a ALDEAN'a

23 июл 2023 : 		 TED NUGENT пишет мемуары

14 июл 2023 : 		 TED NUGENT открыл тур

4 июл 2023 : 		 TED NUGENT — о современной американской музыке

5 июн 2023 : 		 TED NUGENT — о Тине Тёрнер

30 май 2023 : 		 TED NUGENT против транс-монашек

24 май 2023 : 		 DEREK ST. HOLMES: «Риторика TED'a NUGENT'a влияет на его наследие»

20 май 2023 : 		 На TED NUGENT подают в суд за дикого русского

16 май 2023 : 		 TED NUGENT: «Фигу вы меня отмените!»

8 май 2023 : 		 От TED NUGENT ушёл басист

7 май 2023 : 		 TED NUGENT ответил на отмену концерта

6 май 2023 : 		 TED NUGENT стал жертвой транс-нетерпимости

16 апр 2023 : 		 TED NUGENT поедет в прощальный тур

11 апр 2023 : 		 TED NUGENT против Bud-транса

27 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память политических заключенных

23 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»

22 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»

13 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память Гари Россингтона

31 янв 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»

18 дек 2022 : 		 TED NUGENT получил награду за защиту свободы

16 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA

15 ноя 2022 : 		 TED NUGENT хочет сообразить на троих

11 ноя 2022 : 		 TED NUGENT: «Америка тупеет»
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Видео полного выступления TED NUGENT



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Видео полного выступления TED'a NUGENT'a, которое состоялось 27 июля в рамках "Adios Mofo '23", доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. The Star Spangled Banner - 0:00
02. Gonzo - 3:58
03. Stormtroopin' - 8:19
04. Paralyzed - 12:10
05. Free-For-All - 18:30
06. Snakeskin Cowboys - 22:25
07. Wang Dang Sweet Poontang - 29:01
08. Hey Baby - 38:11
09. Dog Eat Dog - 43:10
10. Come And Take It - 49:37
11. Good Friends And A Bottle Of Wine - 53:58
12. Cat Scratch Fever - 1:02:44
13. Stranglehold - 1:08:34
14. Great White Buffalo - 1:18:14

Бис:

15. Fred Bear - 1:25:14




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