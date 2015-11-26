Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 262
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров... 47
*Новая песня DARKTHRONE 39
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 33
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
Показать далее
| - |

|||| 13 июн 2021

TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»



*
zoom
*
* *
TED NUGENT в рамках одного из стримов ответил на вопрос, почему он не поедет на гастроли в этом году:

«Я вижу, многие у меня спрашивают: приеду ли я в Penn's Peak, Billy Bob's или New Hampshire. Я думал, это было очевидно, но кто-то кого-то обманывает, потому что угадайте что? Тур TED'a NUGENT'a снова отменён в этом году. Я не поеду в тур в этом году, потому что в половине заведений не будет концертов, а в другой половине ограничено посещение. Тура TED'a NUGENT'a "Great White Buffalo 2021" не будет.

Это разбивает сердце; это ужасно. Но мои водители грузовиков, водители автобусов и все мои работники не собираются получать половину зарплаты. Если будет половина посещаемости или половина концертов будет закрыта, как вы оплатите гостиницы, еду, жильё, суточные, дорогу, бензин, топливо, дизель, перелёты, зарплату? Как вы это сделаете? Я скажу вам, как: никак. Так что я не собираюсь извиняться, потому что кто-то должен извиниться передо мной. Я так сильно хочу поехать в тур, что едва могу это вынести. Так что не ждите в этом году выступлений от TED'a NUGENT'a!»

TED NUGENT: Why I Won





Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Владимир В


14 июн 2021, 00:17		Кому-то за пределами США интересно, почему этот клоун не поедет в гастроли по Америке? Смысл этой новости в чём? Реднеки и ку-клукс-клан, его целевая аудитория, русским явно не владеют. Так что к чему это всё?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 333

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом