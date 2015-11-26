13 июн 2021



TED NUGENT : «Почему я не поеду в туры в 2021 году»



TED NUGENT в рамках одного из стримов ответил на вопрос, почему он не поедет на гастроли в этом году:



«Я вижу, многие у меня спрашивают: приеду ли я в Penn's Peak, Billy Bob's или New Hampshire. Я думал, это было очевидно, но кто-то кого-то обманывает, потому что угадайте что? Тур TED'a NUGENT'a снова отменён в этом году. Я не поеду в тур в этом году, потому что в половине заведений не будет концертов, а в другой половине ограничено посещение. Тура TED'a NUGENT'a "Great White Buffalo 2021" не будет.



Это разбивает сердце; это ужасно. Но мои водители грузовиков, водители автобусов и все мои работники не собираются получать половину зарплаты. Если будет половина посещаемости или половина концертов будет закрыта, как вы оплатите гостиницы, еду, жильё, суточные, дорогу, бензин, топливо, дизель, перелёты, зарплату? Как вы это сделаете? Я скажу вам, как: никак. Так что я не собираюсь извиняться, потому что кто-то должен извиниться передо мной. Я так сильно хочу поехать в тур, что едва могу это вынести. Так что не ждите в этом году выступлений от TED'a NUGENT'a!»







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