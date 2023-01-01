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*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 88
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Лидер KREATOR подвел итоги года 37
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пр... 18
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Ted Nugent

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30 дек 2023 : 		 TED NUGENT опубликовал видео THE AMBOY DUKES

23 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо»

4 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»

30 ноя 2023 : 		 TOM WERMAN: «TED NUGENT из-за взглядов находится в тени»

1 окт 2023 : 		 TED NUGENT признался в любви к VAN HALEN

24 сен 2023 : 		 Попадёт ли теперь TED NUGENT в ЗСРнР?

20 сен 2023 : 		 TED NUGENT: «То, что глава Rolling Stone приписывал мне, творил он сам»

9 сен 2023 : 		 TED NUGENT хвалит ALICE'a COOPER'a и CARLOS'a SANTANA за их позицию

24 авг 2023 : 		 TED NUGENT был изгнан из Еблобука

23 авг 2023 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

17 авг 2023 : 		 TED NUGENT о TOM'е MORELLO

10 авг 2023 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я больше жить в отелях!»

1 авг 2023 : 		 Видео полного выступления TED NUGENT

30 июл 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы должны бороться со всяким злом типа Вупи Голдберг»

29 июл 2023 : 		 TED NUGENT словил бан

26 июл 2023 : 		 TED NUGENT поддержал JASON'a ALDEAN'a

23 июл 2023 : 		 TED NUGENT пишет мемуары

14 июл 2023 : 		 TED NUGENT открыл тур

4 июл 2023 : 		 TED NUGENT — о современной американской музыке

5 июн 2023 : 		 TED NUGENT — о Тине Тёрнер

30 май 2023 : 		 TED NUGENT против транс-монашек

24 май 2023 : 		 DEREK ST. HOLMES: «Риторика TED'a NUGENT'a влияет на его наследие»

20 май 2023 : 		 На TED NUGENT подают в суд за дикого русского

16 май 2023 : 		 TED NUGENT: «Фигу вы меня отмените!»

8 май 2023 : 		 От TED NUGENT ушёл басист

7 май 2023 : 		 TED NUGENT ответил на отмену концерта
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|||| сегодня

TED NUGENT опубликовал видео THE AMBOY DUKES



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TED NUGENT опубликовал видео исполнения своей ранней группой THE AMBOY DUKES композиции "Migration" на телеканале PBS в 1970 году.

TED NUGENT Shares Rare 1970 Video Of THE AMBOY DUKES Performing




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