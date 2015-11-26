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TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19



TED NUGENT утверждает, что его лечит от COVID-19 некая группа врачей, которая в июле прошлого года сняла видео, призывающее использовать гидроксихлорохин для борьбы с новым коронавирусом, несмотря на предупреждения экспертов в области общественного здравоохранения.



В видео группа людей в белых лабораторных халатах, называющих себя «Передовыми врачами Америки», устроила пресс-конференцию перед зданием Верховного суда США в Вашингтоне и сделала ряд сомнительных заявлений, включая то, что «вам не нужны маски» для предотвращения распространения коронавируса, и что исследования, показывающие неэффективность гидроксихлорохина для лечения COVID-19, являются «фальшивой наукой», спонсируемой «фальшивыми фармацевтическими компаниями». Согласно Politifact, многие утверждения врачей противоречат рекомендациям организаций здравоохранения и экспертов, таких как доктор Энтони Фаучи, главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Видеоролик быстро стал вирусным в Facebook, Twitter и YouTube, после чего был удалён за распространение дезинформации.



23 апреля TED NUGENT обратился через соцсети, чтобы проинформировать поклонников о состоянии своего здоровья, спустя четыре дня после того, как он объявил, что у него диагностирован COVID-19:



«У меня есть армия величайших врачей. Помните тех передовых врачей на ступенях Капитолия, которые бросали вызов Фаучи с помощью фактов и доказательств, и которых большие технологические марксистские панки запретили в социальных сетях? Помните этих врачей? Это мои врачи. Это лучшие врачи. Они самые опытные, знающие, заботливые, любящие, соблюдающие клятву Гиппократа врачи. Спасибо, Деннис. Спасибо, Брайан. Спасибо, Пол. Спасибо, Симона... Спасибо всем в медицинском центре Университета Техаса в Тайлере. Боже, люди такие замечательные».



Далее он подробно рассказал о своём клиническом лечении COVID-19:



«Я выгляжу нормально? Я чувствую себя нормально. Потому что я начал принимать гидроксихлорохин — проверенный препарат на протяжении 65 лет, — Фаучи жопник — и ивермектин, ещё один проверенный препарат. И витамин IV. И, конечно, я всегда принимаю цинк, витамин D, витамин C, магний и B12 — я всегда это делал. Так что я вооружён, заблокирован и готов к круглосуточной работе, док. Я чувствую себя очень хорошо, понятно?»



Гидроксихлорохин — это лекарство от малярии, на применении которого настаивал тогда ещё президент Дональд Трамп, и которое оказалось неэффективным против COVID-19. В апреле 2020 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами выпустило предупреждение о безопасности, заявив, что эти препараты могут вызвать нарушения сердечного ритма, и сообщило, что их следует использовать только в больничных условиях или при клинических испытаниях.



Ивермектин, противопаразитарный препарат, используемый для лечения нескольких забытых тропических заболеваний у людей, также применяется в ветеринарии. По данным The Washington Post, Управление по контролю за продуктами и лекарствами сообщило, что в феврале по меньшей мере три человека были госпитализированы после приёма ветеринарного препарата. Управление предупредило, что высокие дозы могут вызывать аллергические реакции, судороги, поражение печени и даже смерть.



В своём эфире на Facebook он снова встал на сторону теории заговора против вакцины COVID-19, сказав:



«Люди, которые приняли вакцину, — вы сами знаете, неизвестную вакцину; подопытные кролики, которые приняли неизвестную вакцину — это замечательно. Это ваш выбор — ваше тело, ваш выбор. Есть интересная концепция: моё тело — мой выбор. Но вы знаете, те люди, которые приняли вакцину, всё равно заразились. А затем Фаучи в понедельник говорит, что если вы сделаете вакцину, вам не нужно надевать маску, но во вторник, если вы сделаете вакцину, вам придётся надеть маску. Теперь вы не должны носить маску, теперь вы должны носить две маски, теперь вы не должны носить трусы.



Фаучи, ну ты и урод. Какой лживый подонок, обманщик, мошенник. Делает столько денег на мошенничестве большой фармацевтической компании. Это и есть мошенничество. Крупная фармацевтика — мошенничество. Фаучи = афера. CDC = афера. FDA = мошенничество. Министерство сельского хозяйства США = мошенничество. ФБР = мошенничество. ATF = мошенничество. ВОЗ — враг!»







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