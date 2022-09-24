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Ted Nugent

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TED NUGENT: «Америка, что же ты ешь?»



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TED NUGENT высказался по поводу распространённости ожирения в США — хронического заболевания, которым страдает более 40 % населения страны, а медицинские расходы составляют 175 миллиардов долларов.

Он прокомментировал слова бывшего министра обороны США Марка Эспера о неутешительных показателях призыва в американские вооруженные силы. Эспер написал в своей статье для Fox News, что лишь небольшая часть американцев пригодна для службы, поскольку многие из них имеют избыточный вес, принимают наркотики или имеют криминальное прошлое.

Ted сказал:

«Эй, Америка, что, чёрт возьми, ты ешь? Я не видел столько подкожного жира на улицах этой страны с тех пор, как я был на острове Принца Уэльского и наблюдал за стаями китов. И если это оскорбительно для некоторых людей, я скажу вам, что оскорбительно для Бога: вы разрушаете свой священный храм токсичной несъедобной пищей с ингредиентами, которые вы не можете произнести, в порциях, способных потопить "Бисмарк".

Насколько безмозглым, насколько бездушным должно быть человеческое существо, чтобы вводить наркотики, алкоголь и табак в твой священный храм? И если это оскорбительно для некоторых людей, то оскорбительны вы, потому что это безумное поведение, это ненормальное поведение, и вы обходитесь остальным из нас в целую кучу налоговых долларов, чтобы покрыть вашу жирную, нездоровую, нерадивую, эгоистичную задницу. И именно эти люди не могут претендовать на то, чтобы сражаться за эту страну, потому что они скорее отрастят жировые отложения, чем будут защищать свободу. И если это оскорбительно для некоторых людей, то ладно. Проснитесь и для разнообразия отнеситесь к своему дару от Бога с небольшим уважением.

Мы должны быть нацией воинов, а сейчас мы таковыми не являемся. И это позор».




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24 сен 2022
m
mohnatiy
Рубрика "Охуительные истории от ебанутого реднека"
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просмотров: 339

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