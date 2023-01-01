11 апр 2023



TED NUGENT против Bud-транса



TED NUGENT также осудил решение Anheuser-Busch привлечь транса к рекламе пива Bud Light:



«Думаю, я мог бы соответствующим образом обучить KID ROCK, потому что ничто так не говорит "Я люблю тебя", как полностью автоматический MP5 и девятимиллиметровый автомат, выпускающий около 600 патронов в минуту.



Прелесть моей жизни — а в ней так много всего — заключается в том, что я никогда не потратил ни одного лишнего цента на алкоголь, но я сделал так, что вся моя команда и моя семья никогда не позволит продукции Anheuser-Bush даже приблизиться к моему миру. А теперь, похоже, Jack Daniel's попал в ту же пропасть глупости (очевидно, ссылаясь на рекламу Jack Daniel's двухлетней давности с участием трио драг-исполнителей в рамках договора бренда с выпускниками "RuPaul's Drag Race" о кампании "Drag Queen Summer Glamp").



Как они могли проявить такое неуважение и показать средний палец своей основной демографической группе потребителей? Неужели они могут провести совещание и прийти к выводу, что так они просто ссут в лицо людям, которые платят им зарплату? Это воплощение культурной недостаточности в продолжающемся цунами культурной ограниченности, но я получаю от этого удовольствие, потому что хорошие люди продолжают стоять на своем.



Я только что закончил замечательный бранч, который я устраиваю каждую неделю с фермерами и владельцами ранчо, полицейскими и учителями, владельцами хозяйственных магазинов и энергобаронами, гитаристами и музыкантами, и мы поддерживаем заявление KID ROCK о том, что если корпорация этой индустрии может быть настолько бесчувственной и неуважительной к своей потребительской базе, то — как сказал KID ROCK — хорошего вам дня, ублюдки».





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