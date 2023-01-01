Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*XXV — бабка ягодка опять! 49
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 18
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 16
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 16
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*XXV — бабка ягодка опять! 49
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 44
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



11 апр 2023 : 		 TED NUGENT против Bud-транса

27 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память политических заключенных

23 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»

22 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»

13 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память Гари Россингтона

31 янв 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»

18 дек 2022 : 		 TED NUGENT получил награду за защиту свободы

16 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA

15 ноя 2022 : 		 TED NUGENT хочет сообразить на троих

11 ноя 2022 : 		 TED NUGENT: «Америка тупеет»

3 ноя 2022 : 		 TED NUGENT — о покупке Твиттера Илоном Маском

18 окт 2022 : 		 TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды»

5 окт 2022 : 		 TED NUGENT — о королевской семье

29 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Big Tech щемит нас по полной!»

24 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Америка, что же ты ешь?»

13 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Дисней перешёл на DarkSide»

12 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «Байден выполняет приказ сатанинских сил!»

3 сен 2022 : 		 TED NUGENT: «OZZY OSBOURNE свалил в тираническую Англию из адской дыры»

15 авг 2022 : 		 TED NUGENT — о дружбе с Эдди Ван Халеном

3 авг 2022 : 		 TED NUGENT критикует Тейлор Свифт. И зелёных, и...

2 авг 2022 : 		 TED NUGENT: «Я не уклонялся от призыва»

1 авг 2022 : 		 TED NUGENT любит Джо Байдена

18 июл 2022 : 		 TED NUGENT открыл тур

27 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Зачем налоговой столько оружия?»

21 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Полиция сама пускала людей шестого января»

15 июн 2022 : 		 TED NUGENT — о школьной безопасности
Показать далее
| - |

|||| 11 апр 2023

TED NUGENT против Bud-транса



zoom
TED NUGENT также осудил решение Anheuser-Busch привлечь транса к рекламе пива Bud Light:

«Думаю, я мог бы соответствующим образом обучить KID ROCK, потому что ничто так не говорит "Я люблю тебя", как полностью автоматический MP5 и девятимиллиметровый автомат, выпускающий около 600 патронов в минуту.

Прелесть моей жизни — а в ней так много всего — заключается в том, что я никогда не потратил ни одного лишнего цента на алкоголь, но я сделал так, что вся моя команда и моя семья никогда не позволит продукции Anheuser-Bush даже приблизиться к моему миру. А теперь, похоже, Jack Daniel's попал в ту же пропасть глупости (очевидно, ссылаясь на рекламу Jack Daniel's двухлетней давности с участием трио драг-исполнителей в рамках договора бренда с выпускниками "RuPaul's Drag Race" о кампании "Drag Queen Summer Glamp").

Как они могли проявить такое неуважение и показать средний палец своей основной демографической группе потребителей? Неужели они могут провести совещание и прийти к выводу, что так они просто ссут в лицо людям, которые платят им зарплату? Это воплощение культурной недостаточности в продолжающемся цунами культурной ограниченности, но я получаю от этого удовольствие, потому что хорошие люди продолжают стоять на своем.

Я только что закончил замечательный бранч, который я устраиваю каждую неделю с фермерами и владельцами ранчо, полицейскими и учителями, владельцами хозяйственных магазинов и энергобаронами, гитаристами и музыкантами, и мы поддерживаем заявление KID ROCK о том, что если корпорация этой индустрии может быть настолько бесчувственной и неуважительной к своей потребительской базе, то — как сказал KID ROCK — хорошего вам дня, ублюдки».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 216

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом