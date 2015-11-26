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Ted Nugent

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25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19
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TED NUGENT: «Маски не работают!»



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TED NUGENT в очередной раз высказался насчёт необязательности масочного режима:

«Когда кто-то говорит вам "носите маску", подавляющее большинство специалистов в области здравоохранения утверждают, что они не работают. Вы знаете, что ваше дыхание проходит через маску. Потому что каждый охотничий сезон, в прекрасной зимней стране чудес в Мичигане, когда я нахожусь на своём лабазе на священных мичиганских болотах, там холодно — ниже нуля. И на мне натянуты тяжёлые маски, которые должны предотвратить попадание холода в дыхательные пути. Но знаете, что выходило из моих масок во время охоты? Мое дыхание. Поэтому когда люди говорят мне, что нужно носить маску, чтобы уменьшить распространение выдыхаемого воздуха, я отвечаю: "Только вот маски этого не делают". Мне не нужно было идти в колледж масок, чтобы определить это; я просто жил сознательной, внимательной, ситуативной жизнью, в которой я обращаю внимание на реальность».

Также Nugent раскритиковал «американское марксистское правительство» за желание ввести обязательное ношение масок в классах, заявив, что маски «не работают и опасны для здоровья [детей]».

TED NUGENT: Why Masks Don





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