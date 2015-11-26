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TED NUGENT : «Маски не работают!»



TED NUGENT в очередной раз высказался насчёт необязательности масочного режима:



«Когда кто-то говорит вам "носите маску", подавляющее большинство специалистов в области здравоохранения утверждают, что они не работают. Вы знаете, что ваше дыхание проходит через маску. Потому что каждый охотничий сезон, в прекрасной зимней стране чудес в Мичигане, когда я нахожусь на своём лабазе на священных мичиганских болотах, там холодно — ниже нуля. И на мне натянуты тяжёлые маски, которые должны предотвратить попадание холода в дыхательные пути. Но знаете, что выходило из моих масок во время охоты? Мое дыхание. Поэтому когда люди говорят мне, что нужно носить маску, чтобы уменьшить распространение выдыхаемого воздуха, я отвечаю: "Только вот маски этого не делают". Мне не нужно было идти в колледж масок, чтобы определить это; я просто жил сознательной, внимательной, ситуативной жизнью, в которой я обращаю внимание на реальность».



Также Nugent раскритиковал «американское марксистское правительство» за желание ввести обязательное ношение масок в классах, заявив, что маски «не работают и опасны для здоровья [детей]».







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