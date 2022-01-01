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*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 12
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
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Ted Nugent

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Новое видео TED NUGENT



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"Born In The Motor City", новое видео TED NUGENT, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Detroit Muscle", выход которого запланирован на 29 апреля на Pavement Music.

Трек-лист:

01. Detroit Muscle

02. Come And Take It

03. Born In The Motor City

04. American Campfire

05. Drivin’ Blind

06. Just Leave Me Alone

07. Alaska

08. Winterspring Summerfall

09. Leave The Lights On

10. Feedback Grindfire

11. Starspangled Banner












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