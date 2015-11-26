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TED NUGENT — о трансгендерах в спорте



TED NUGENT в рамках недавней беседы с поклонниками выразил своё отношение к возможности участвовать трансгендерам в спорте:



«Я слышал историю о чемпионе мира по тяжелой атлетике, который родился мужчиной, и которому разрешили соревноваться с женщинами. Видите ли, это проявление такого культурного отказа, какого, я думаю, мы никогда не видели прежде, когда мужчина может сказать: "Я чувствую себя женщиной, поэтому я буду соревноваться с женщинами". Затем они устанавливают мировые рекорды в спортивных состязаниях, потому что они мужчины, соревнующиеся с женщинами. И какой-нибудь ублюдок скажет: "Да, это вполне законно. В этом есть смысл". Потому что женщины не могут поднять столько, сколько мужчины, поэтому мужчина, который утверждает, что он женщина, — он не женщина; пенис говорит обратное. И он устанавливает мировые рекорды в атлетических соревнованиях, где мужчина соревнуется с женщинами. И какой-то безмозглый придурок говорит: "Ну это законно. Это хорошо".



Вау! Вы должны в буквальном смысле продать свою душу за кусок высушенного на солнце дерьма, чтобы поверить, что мужчина может соревноваться с женщинами, и что это нормально. Что не так с этими либеральными демократами-марксистами-сатанистами?»







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