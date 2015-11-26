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Ted Nugent

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19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
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TED NUGENT — о трансгендерах в спорте



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TED NUGENT в рамках недавней беседы с поклонниками выразил своё отношение к возможности участвовать трансгендерам в спорте:

«Я слышал историю о чемпионе мира по тяжелой атлетике, который родился мужчиной, и которому разрешили соревноваться с женщинами. Видите ли, это проявление такого культурного отказа, какого, я думаю, мы никогда не видели прежде, когда мужчина может сказать: "Я чувствую себя женщиной, поэтому я буду соревноваться с женщинами". Затем они устанавливают мировые рекорды в спортивных состязаниях, потому что они мужчины, соревнующиеся с женщинами. И какой-нибудь ублюдок скажет: "Да, это вполне законно. В этом есть смысл". Потому что женщины не могут поднять столько, сколько мужчины, поэтому мужчина, который утверждает, что он женщина, — он не женщина; пенис говорит обратное. И он устанавливает мировые рекорды в атлетических соревнованиях, где мужчина соревнуется с женщинами. И какой-то безмозглый придурок говорит: "Ну это законно. Это хорошо".

Вау! Вы должны в буквальном смысле продать свою душу за кусок высушенного на солнце дерьма, чтобы поверить, что мужчина может соревноваться с женщинами, и что это нормально. Что не так с этими либеральными демократами-марксистами-сатанистами?»

TED NUGENT Hits Out At Decision To Allow Transgender Weightlifter To Compete In Olympics





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Maestro vs


19 май 2021, 16:01		Оказалось, что Джордж Фишер может ещё и штангу поднимать. Будто что-то плохое.

n0b0dy


19 май 2021, 19:22		а при чём здесь марксисты? он с энгельсом тоже штоль за цвиттеров топил?


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