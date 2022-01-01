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*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 15
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
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Ted Nugent

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3 авг 2022 : 		 TED NUGENT критикует Тейлор Свифт. И зелёных, и...

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1 авг 2022 : 		 TED NUGENT любит Джо Байдена

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3 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «AR-15 — не штурмовая винтовка. Молотками убивают больше!»

28 май 2022 : 		 TED NUGENT: «Почему ты был таким мooduck'ом, DEE SNIDER?»

26 май 2022 : 		 TED NUGENT — о стрельбе в Техасе

23 май 2022 : 		 TED NUGENT ответил за свои слова

17 май 2022 : 		 TED NUGENT призвал «крушить черепа демократов»

14 май 2022 : 		 TED NUGENT — о возможном запрете абортов

12 май 2022 : 		 TED NUGENT ответил Joan Jett

5 май 2022 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

4 май 2022 : 		 TED NUGENT: «Я и METALLICA люблю, и SLAYER с MEGADETH!»

29 апр 2022 : 		 Новое видео TED NUGENT

29 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «Все, кто против Трампа, — против хорошей жизни в USA»

21 апр 2022 : 		 TED NUGENT: «COVID-19 — величайшая афера»

18 апр 2022 : 		 TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)

10 апр 2022 : 		 TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"

7 апр 2022 : 		 TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса

30 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»

12 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о цензуре социальных сетей

5 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об украденных выборах

3 мар 2022 : 		 TED NUGENT — об электромобилях
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TED NUGENT критикует Тейлор Свифт. И зелёных, и...



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На прошлой неделе британская маркетинговая компания Yard опубликовала отчёт, в котором говорится, что Тейлор Свифт использовала свой частный самолёт чаще, чем любая другая знаменитость в 2022 году, совершив в этом году 170 перелётов, в общей сложности проведя в воздухе почти 16 дней. Общий объём выбросов от полёта самолета составил 8 293,54 тонны углекислого газа, что в 1 184,8 раза больше, чем общий годовой объём выбросов среднего человека.

Представитель Свифт быстро опроверг это сообщение, сказав в своём заявлении:

«Самолет Тейлор регулярно предоставляется во временное пользование другим лицам. Приписывать ей большинство или все эти поездки вопиюще неверно».

TED NUGENT ответил на это сообщение во время последнего выпуска "The Nightly Nuge":

«Вы можете определить безумие либералов, которые поддерживают "Зелёный новый курс", но за один полёт на частном самолёте загрязняют окружающую среду больше, чем в среднем тысяча американских домохозяйств...

У меня чертовски большой углеродный след, потому что я тоже летаю на частном самолёте каждый вечер. Но дело в том, что я каждую ночь пролетаю над Техасом, где у нас больше запасов энергии, чем во всей Саудовской Аравии и Африке вместе взятых.

Клаус Шваб и панки из Всемирного экономического форума, садясь в свои лимузины и частные самолеты с водителями, с "мерседесами" и "роллс-ройсами", говорят нам, что мы не можем иметь пикап. Лицемерие просто зашкаливает!»




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