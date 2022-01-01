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TED NUGENT критикует Тейлор Свифт. И зелёных, и...



На прошлой неделе британская маркетинговая компания Yard опубликовала отчёт, в котором говорится, что Тейлор Свифт использовала свой частный самолёт чаще, чем любая другая знаменитость в 2022 году, совершив в этом году 170 перелётов, в общей сложности проведя в воздухе почти 16 дней. Общий объём выбросов от полёта самолета составил 8 293,54 тонны углекислого газа, что в 1 184,8 раза больше, чем общий годовой объём выбросов среднего человека.



Представитель Свифт быстро опроверг это сообщение, сказав в своём заявлении:



«Самолет Тейлор регулярно предоставляется во временное пользование другим лицам. Приписывать ей большинство или все эти поездки вопиюще неверно».



TED NUGENT ответил на это сообщение во время последнего выпуска "The Nightly Nuge":



«Вы можете определить безумие либералов, которые поддерживают "Зелёный новый курс", но за один полёт на частном самолёте загрязняют окружающую среду больше, чем в среднем тысяча американских домохозяйств...



У меня чертовски большой углеродный след, потому что я тоже летаю на частном самолёте каждый вечер. Но дело в том, что я каждую ночь пролетаю над Техасом, где у нас больше запасов энергии, чем во всей Саудовской Аравии и Африке вместе взятых.



Клаус Шваб и панки из Всемирного экономического форума, садясь в свои лимузины и частные самолеты с водителями, с "мерседесами" и "роллс-ройсами", говорят нам, что мы не можем иметь пикап. Лицемерие просто зашкаливает!»







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