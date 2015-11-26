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Ted Nugent

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5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
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TED NUGENT ушел из NRA



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По сообщению Billboard, TED NUGENT покинул NRA после двадцати шести лет работы. Музыкант, который стал членом совета в 1995 году, покидает свой пост «в связи с текущими конфликтами в расписании», говорится в электронном письме главного юрисконсульта NRA Джона Фрейзера от 29 июля, разосланном членам совета.

Решение о выходе из правления было принято Ted'ом менее чем через год после того, как он заявил в интервью программе Newsmax "The Chris Salcedo Show", что Национальная стрелковая ассоциация является «самой важной организацией по защите гражданских прав в мире»:

«Что может быть важнее в американской мечте сейчас, чем данное Богом индивидуальное право хранить и носить оружие для защиты от этих уличных бандитов-рецидивистов. Итак, работа номер один в Америке — это быть членом Национальной стрелковой ассоциации. Это самая важная организация по защите гражданских прав в мире. За какие ещё права вы можете держаться, если у вас нет права на самозащиту? Особенно когда эти левые уроды занимаются разработкой концепции рецидивизма — они выпускают на улицы самых опасных и жестоких преступников, а затем пытаются ограничить доступность средств самообороны. Я имею в виду, что это не может быть сценой "Сумеречной зоны".

Я могу вам сказать, что NRA сейчас важна как никогда. И когда вы посмотрите на прошлое этого монстра, этого предателя в Нью-Йорке — генерального прокурора, мэра и губернатора — они стремятся уничтожить индивидуальные свободы. А кто является самым большим борцом за индивидуальные свободы? Национальная стрелковая ассоциация. Это всё, что вам нужно знать».

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TED NUGENT Resigns From NRA Board Over



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