сегодня



TED NUGENT ушел из NRA



По сообщению Billboard, TED NUGENT покинул NRA после двадцати шести лет работы. Музыкант, который стал членом совета в 1995 году, покидает свой пост «в связи с текущими конфликтами в расписании», говорится в электронном письме главного юрисконсульта NRA Джона Фрейзера от 29 июля, разосланном членам совета.



Решение о выходе из правления было принято Ted'ом менее чем через год после того, как он заявил в интервью программе Newsmax "The Chris Salcedo Show", что Национальная стрелковая ассоциация является «самой важной организацией по защите гражданских прав в мире»:



«Что может быть важнее в американской мечте сейчас, чем данное Богом индивидуальное право хранить и носить оружие для защиты от этих уличных бандитов-рецидивистов. Итак, работа номер один в Америке — это быть членом Национальной стрелковой ассоциации. Это самая важная организация по защите гражданских прав в мире. За какие ещё права вы можете держаться, если у вас нет права на самозащиту? Особенно когда эти левые уроды занимаются разработкой концепции рецидивизма — они выпускают на улицы самых опасных и жестоких преступников, а затем пытаются ограничить доступность средств самообороны. Я имею в виду, что это не может быть сценой "Сумеречной зоны".



Я могу вам сказать, что NRA сейчас важна как никогда. И когда вы посмотрите на прошлое этого монстра, этого предателя в Нью-Йорке — генерального прокурора, мэра и губернатора — они стремятся уничтожить индивидуальные свободы. А кто является самым большим борцом за индивидуальные свободы? Национальная стрелковая ассоциация. Это всё, что вам нужно знать».









ype='text/javascript'>





+0 -1



просмотров: 526

