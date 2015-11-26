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Ted Nugent

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25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»



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TED NUGENT продолжает свой крестовый поход против действующего президента США Джо Байдена:

«Каждое слово из уст этого урода-президента и его урода-предателя вице-президента и практически всех демократов, большинства СМИ — почти всех СМИ, за исключением Fox News, One America News и большей части Newsmax... Неважно, что говорят левые, что говорят либералы и демократы, я считаю, что доказательства неопровержимы. Это мнение не Ted'a Nugent'a. Каждое слово из их уст — полная противоположность правде».

Позже он продолжил восхвалять Трампа, ошибочно заявив, что тот «победил» на прошлогодних президентских выборах, назвав его «великим человеком»:

«Он сообразительный, и это несколько раз мешало ему. Но я бы предпочёл, чтобы умник приносил пользу Америке во всём, что он делает, чем тупица, разрушающий Америку любым своим действием.

Джо Байден, с твоим бандитом, уголовником-сыном Хантером Байденом, хранящим наркотики. Ах, какой позор.

Знаете, Хантер Байден совершил преступление с применением огнестрельного оружия, солгав в федеральной анкете. А потом — ходят слухи, якобы Секретная служба и ФБР покрывали его. Вы пытаетесь это сделать. Давайте и мы попробуем».

TED NUGENT Says





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