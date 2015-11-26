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TED NUGENT : «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»



TED NUGENT продолжает свой крестовый поход против действующего президента США Джо Байдена:



«Каждое слово из уст этого урода-президента и его урода-предателя вице-президента и практически всех демократов, большинства СМИ — почти всех СМИ, за исключением Fox News, One America News и большей части Newsmax... Неважно, что говорят левые, что говорят либералы и демократы, я считаю, что доказательства неопровержимы. Это мнение не Ted'a Nugent'a. Каждое слово из их уст — полная противоположность правде».



Позже он продолжил восхвалять Трампа, ошибочно заявив, что тот «победил» на прошлогодних президентских выборах, назвав его «великим человеком»:



«Он сообразительный, и это несколько раз мешало ему. Но я бы предпочёл, чтобы умник приносил пользу Америке во всём, что он делает, чем тупица, разрушающий Америку любым своим действием.



Джо Байден, с твоим бандитом, уголовником-сыном Хантером Байденом, хранящим наркотики. Ах, какой позор.



Знаете, Хантер Байден совершил преступление с применением огнестрельного оружия, солгав в федеральной анкете. А потом — ходят слухи, якобы Секретная служба и ФБР покрывали его. Вы пытаетесь это сделать. Давайте и мы попробуем».







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