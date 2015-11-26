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Ted Nugent

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15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»

23 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»

21 апр 2021 : 		 DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»

21 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»

26 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»

25 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»

24 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Спонсора лишили!»

16 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — зомби!»

15 мар 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»

8 фев 2021 : 		 TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»

27 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»

20 янв 2021 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»

14 янв 2021 : 		 TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»

30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»



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TED NUGENT в недавней беседе затронул тему поступков Джо Байдена:

«Вы говорите, что у некоторых либералов добрые намерения. Я не встречал ни одного. А я встречаю ужасно много людей. Потому что если вы на стороне Джо Байдена, то вы просто гнилой человек. Вы поддерживаете человека с либеральной повесткой дня, который перезаключил все контракты с земным шаром, которые Трамп наконец-то заключил от имени нашей страны. Это не моя догадка; это не предположение; это не мнение. Трамп впервые за всю мою жизнь перезаключил глобальные контракты с пользой для Америки, а Джо Байден изменил их, чтобы навредить Америке. Так что если вы либерал и демократ, вы — враг свободы. И если вы не верите в эту уродливую, отвратительную политику, то вы должны уйти.

Если вы не согласны с тем, что американцев заставляют получать паспорта с прививками, а люди хлынут через границы без всякой проверки, то у вас нет души, и вы не можете быть в этой команде. Если вы не согласны с этой токсичной, опасной, тиранической политикой, вы должны покинуть эту банду. Эта банда — демократы. Их повестка дня — крайний либеральный марксизм. И если вы входите в эту команду, вы такая же гниль, как и тот человек, который ищет понимания в Белом доме».

TED NUGENT:





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ody9000


15 июн 2021, 12:16		нравится мне этот чувак :) надо будет послушать, что он поёт :)

jesus666


15 июн 2021, 13:07		Старый петушара,ему уже 666 лет,а сцука пейсдит как подросток


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