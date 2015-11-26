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TED NUGENT : «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»



TED NUGENT в недавней беседе затронул тему поступков Джо Байдена:



«Вы говорите, что у некоторых либералов добрые намерения. Я не встречал ни одного. А я встречаю ужасно много людей. Потому что если вы на стороне Джо Байдена, то вы просто гнилой человек. Вы поддерживаете человека с либеральной повесткой дня, который перезаключил все контракты с земным шаром, которые Трамп наконец-то заключил от имени нашей страны. Это не моя догадка; это не предположение; это не мнение. Трамп впервые за всю мою жизнь перезаключил глобальные контракты с пользой для Америки, а Джо Байден изменил их, чтобы навредить Америке. Так что если вы либерал и демократ, вы — враг свободы. И если вы не верите в эту уродливую, отвратительную политику, то вы должны уйти.



Если вы не согласны с тем, что американцев заставляют получать паспорта с прививками, а люди хлынут через границы без всякой проверки, то у вас нет души, и вы не можете быть в этой команде. Если вы не согласны с этой токсичной, опасной, тиранической политикой, вы должны покинуть эту банду. Эта банда — демократы. Их повестка дня — крайний либеральный марксизм. И если вы входите в эту команду, вы такая же гниль, как и тот человек, который ищет понимания в Белом доме».







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