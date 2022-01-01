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Ted Nugent

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TED NUGENT — о королевской семье



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TED NUGENT в программе "The Nightly Nuge" ответил ведущему Keith'y Mark'y на вопрос о том, что считает, что существует привязанность к британской королевской семье:

«Для тех, кому интересно, почему кто-то до сих пор верит в королей, королев, императоров, деспотов и тиранов, позвольте мне сказать это на их языке: "Бееееее. Бееееее. Бееееее". Они ищут лидеров, историческое злоупотребление властью... Теперь королеву заменила королевская семья... Вся эта концепция просто отвратительна, на мой взгляд. Я считаю, что Nugent — это королевская семья. Я считаю, что Mark — королевская семья. Я считаю, что средняя американская семья более "королевская", чем английская королевская семья. Я считаю, что сама концепция королей и королев, императоров и тиранов оскорбительна.

Почему королевская семья всё ещё живёт в этих замках, в то время как люди по-прежнему пытаются позволить себе дантиста? Это довольно печальное заявление о том, как промыты мозги, как легко вестись, как легко одурачить и отвлечь внимание, что может позволить кому-то поклоняться другому человеческому существу.

Я с большим почтением отношусь к [американскому охотнику и производителю луков] Фреду Беару, я с большим почтением отношусь к [бывшему президенту США] Дональду Трампу, я с большим почтением отношусь к достойным героям правоохранительных органов и военным, но я ничему не поклоняюсь. Я поклоняюсь Богу. Я поклоняюсь Богу и чудесному творению Бога — этому невероятному, чудесному дару жизни. Ни королю, ни императору. Японцы думали, что их императоры — это Бог. Насколько бездушным нужно быть, чтобы приписывать божественные способности другому человеческому существу?

Поэтому я оставлю всё как есть. Я провёл много времени в Англии. У них там отличные рок-н-рольщики; у них там замечательные люди; и я не хочу обидеть людей, говоря о них на овечьем языке. Но мы все — самостоятельные существа, созданные по образу и подобию Божьему. Мы способны на невероятные вещи, если только призовём на помощь дары и таланты, которыми наделил нас Бог. И то, что кто-то родился в королевской семье, не значит ровным счётом ничего. На самом деле я думаю, что это оскорбляет остальных людей.

Я знаю, что люди очарованы этим, потому что посмотрите на некоторые телешоу, посмотрите на музыку, посмотрите на некоторые голливудские постановки, посмотрите, что делает Дисней в наши дни, посмотрите, что представляет Big Tech. Людей легко обмануть, и они были обмануты, думая, что королевская семья считается королевской властью».




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