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*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 21
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Ted Nugent

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TED NUGENT стал жертвой транс-нетерпимости



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По сообщению AL.com, выступление TED'a NUGENT'a 18 июля не состоится из-за недавних слов в адрес транс+сообществ.

Решение об отмене концерта было принято в ответ на около 1000 комментариев, которые были опубликованы на странице Avondale Brewing в Facebook после объявления о концерте, а также более 150 комментариев на странице заведения в Instagram.

Бар в Бирмингеме, Al's On 7th, в начале этой недели опубликовал заявление, в котором говорится, что он больше не будет поддерживать Avondale Brewing Company или Good People Brewing Company, материнскую компанию Avondale.

«Al's больше не будет покупать пиво ни у Avondale Brewing Company, ни у Good People Brewing Company. В июле в Avondale состоится концерт Ted Nugent. Тот в последнее время делал серьезные трансфобные комментарии».

Объявляя об отмене концерта, Avondale Brewing написал в посте на Instagram Stories:

«Мы прислушались к беспокойству сообщества Эйвондейла, которое так важно для нас, и совместно с нашими партнерами предприняли необходимые шаги для отмены концерта с участием Ted Nugent, запланированного на 18 июля».






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6 май 2023
С
СтаканМарьиванны
Транс-фашисты...Оболочка новая, методы старые.
Like!3
6 май 2023
dark_medieval_times
Опять трансформеры отменялку включили.
Like!2

просмотров: 560

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