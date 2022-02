сегодня



Новая песня TED NUGENT



"American Campfire", новая песня TED NUGENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Detroit Muscle", выход которого запланирован на 29 апреля на Pavement Music.



Трек-лист:



01. Detroit Muscle



02. Come And Take It



03. Born In The Motor City



04. American Campfire



05. Drivin’ Blind



06. Just Leave Me Alone



07. Alaska



08. Winterspring Summerfall



09. Leave The Lights On



10. Feedback Grindfire



11. Starspangled Banner



















