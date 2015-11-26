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Ted Nugent

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15 фев 2022 : 		 Новая песня TED NUGENT

13 фев 2022 : 		 TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»

10 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»

8 фев 2022 : 		 TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу

2 фев 2022 : 		 TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»

27 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»

25 янв 2022 : 		 TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a

20 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»

14 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»

11 янв 2022 : 		 TED NUGENT — о событиях шестого января

6 янв 2022 : 		 TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»

31 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»

24 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»

23 дек 2021 : 		 TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»

22 дек 2021 : 		 TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»

21 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»

17 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»

17 дек 2021 : 		 TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

14 дек 2021 : 		 TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»

11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»
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Новая песня TED NUGENT



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"American Campfire", новая песня TED NUGENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Detroit Muscle", выход которого запланирован на 29 апреля на Pavement Music.

Трек-лист:

01. Detroit Muscle

02. Come And Take It

03. Born In The Motor City

04. American Campfire

05. Drivin’ Blind

06. Just Leave Me Alone

07. Alaska

08. Winterspring Summerfall

09. Leave The Lights On

10. Feedback Grindfire

11. Starspangled Banner

TED NUGENT Shares New Single








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