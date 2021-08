сегодня



TED NUGENT : «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»



TED NUGENT выразил мнение, что вторая поправка конституции США гарантирует ему права носить и владеть оружием:



«Я родился с правом хранить и носить оружие. Я родился с правом высказывать своё мнение. Я родился с правом на неприкосновенность частной жизни от вторжения правительства без достаточных оснований. Я родился с этим. Я могу прийти сюда голым, без всякой Конституции, и я знаю, что могу сказать то, что хочу сказать. Мне не нужно получать разрешение короля.



Короли, императоры, тираны — поцелуйте меня в задницу. Мы — правительство. Мы руководим, мы нанимаем людей, чтобы они представляли нас, основываясь на этих само собой разумеющихся истинах. И если вы посягнёте на них, мы уволим вашу задницу, и не заставляйте нас арестовывать вас».







