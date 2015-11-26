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Ted Nugent

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17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»

19 июн 2021 : 		 TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»

17 июн 2021 : 		 TED NUGENT планирует запись альбома

16 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»

15 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»

13 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»

11 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»

10 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»

31 май 2021 : 		 TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы

26 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»

24 май 2021 : 		 TED NUGENT хвалит Такера Карлсона

19 май 2021 : 		 TED NUGENT — о трансгендерах в спорте

14 май 2021 : 		 TED NUGENT: «Как я победил COVID»

13 май 2021 : 		 TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»

7 май 2021 : 		 TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19

29 апр 2021 : 		 TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»
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|||| сегодня

TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»



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TED NUGENT выразил мнение, что вторая поправка конституции США гарантирует ему права носить и владеть оружием:

«Я родился с правом хранить и носить оружие. Я родился с правом высказывать своё мнение. Я родился с правом на неприкосновенность частной жизни от вторжения правительства без достаточных оснований. Я родился с этим. Я могу прийти сюда голым, без всякой Конституции, и я знаю, что могу сказать то, что хочу сказать. Мне не нужно получать разрешение короля.

Короли, императоры, тираны — поцелуйте меня в задницу. Мы — правительство. Мы руководим, мы нанимаем людей, чтобы они представляли нас, основываясь на этих само собой разумеющихся истинах. И если вы посягнёте на них, мы уволим вашу задницу, и не заставляйте нас арестовывать вас».

TED NUGENT:


Watch the latest video at foxnews.com



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Ress


17 авг 2021, 12:16		Настоящий свободный человек! Нам до понимания подобных ценностей ещё пару веков тиранов и революций надо.


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