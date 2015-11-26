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TED NUGENT : «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»



В рамках недавней беседы с Sofa King Cool TED NUGENT ответил на вопрос о том, в чём причина, почему группа DAMNOCRACY, созданная в рамках телешоу и в которую входили гитарист ANTHRAX Scott Ian, бывший вокалист SKID ROW Sebastian Bach, басист BIOHAZARD Evan Seinfeld и барабанщик Jason Bonham (BONHAM, UFO, FOREIGNER), так и не прижилась в реальном мире:



«SEBASTIAN BACH. Я люблю этого парня, но какой же он дурачок. Он так старается спрятаться от Sebastian'a Bach'a. Я имею в виду, что он выдвинул против меня несколько очень мерзких, глупых ложных обвинений [смеётся]. И я всё равно люблю этого парня; он одарён одним из самых удивительных голосов в истории мира. Но у него склонность убегать от себя с помощью наркотиков и алкоголя. Это проклятие, которое я наблюдаю всю свою жизнь, и которое непростительно.



DAMNOCRACY — Jason Bonham, грандиозный талант. Великий человек, профессиональная дисциплинированность, И все остальные ребята... Scott — суперчеловек. Невероятная музыкальная сила. Со всеми ними было интересно общаться. Даже с Sebastian'ом, хотя он постоянно срывался. Но это было весело. И ничего не получилось, потому что всё было слишком запрограммированно.



Такие мощные таланты — [Evan], Jason, Scott и все мы — мы любили музыку. Мы хотели создавать музыку. В случае с Sebastian'ом, я думаю, он больше хотел быть поп-звездой, чем просто музыкантом. И поэтому он был как ребёнок в магазине сладостей, окружённый всеми перечисленными музыкальными силами. И, опять же, повторю, он тоже обладает музыкальной силой. Просто склонен к прозрачному, попсовому рок-н-роллу. А если ты хочешь быть звездой рок-н-ролла, ты ей не станешь. Если вы хотите делать великую музыку, вы, вероятно, станете звездой рок-н-ролла. В этом и есть разница.



С тех пор я играл с Jason'ом, я общался со Scott'ом. Отличные ребята, было очень весело. Но я больше никогда не смогу поехать в какой-нибудь город и заниматься производством такого телешоу. Слишком много спешки и ожиданий».







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