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Ted Nugent

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11 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»

3 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»

2 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»

1 дек 2021 : 		 TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»

24 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»

22 ноя 2021 : 		 TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»

18 ноя 2021 : 		 TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»

15 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от TED NUGENT

28 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»

18 окт 2021 : 		 TED NUGENT — об охоте

12 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом

6 окт 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»

30 сен 2021 : 		 TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»

31 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»

25 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Маски не работают!»

17 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»

16 авг 2021 : 		 TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям

15 авг 2021 : 		 TED NUGENT об уходе из NRA

10 авг 2021 : 		 TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»

5 авг 2021 : 		 TED NUGENT ушел из NRA

29 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»

25 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»

19 июл 2021 : 		 TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием

5 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»

1 июл 2021 : 		 TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»

23 июн 2021 : 		 TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»
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TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»



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В рамках недавней беседы с Sofa King Cool TED NUGENT ответил на вопрос о том, в чём причина, почему группа DAMNOCRACY, созданная в рамках телешоу и в которую входили гитарист ANTHRAX Scott Ian, бывший вокалист SKID ROW Sebastian Bach, басист BIOHAZARD Evan Seinfeld и барабанщик Jason Bonham (BONHAM, UFO, FOREIGNER), так и не прижилась в реальном мире:

«SEBASTIAN BACH. Я люблю этого парня, но какой же он дурачок. Он так старается спрятаться от Sebastian'a Bach'a. Я имею в виду, что он выдвинул против меня несколько очень мерзких, глупых ложных обвинений [смеётся]. И я всё равно люблю этого парня; он одарён одним из самых удивительных голосов в истории мира. Но у него склонность убегать от себя с помощью наркотиков и алкоголя. Это проклятие, которое я наблюдаю всю свою жизнь, и которое непростительно.

DAMNOCRACY — Jason Bonham, грандиозный талант. Великий человек, профессиональная дисциплинированность, И все остальные ребята... Scott — суперчеловек. Невероятная музыкальная сила. Со всеми ними было интересно общаться. Даже с Sebastian'ом, хотя он постоянно срывался. Но это было весело. И ничего не получилось, потому что всё было слишком запрограммированно.

Такие мощные таланты — [Evan], Jason, Scott и все мы — мы любили музыку. Мы хотели создавать музыку. В случае с Sebastian'ом, я думаю, он больше хотел быть поп-звездой, чем просто музыкантом. И поэтому он был как ребёнок в магазине сладостей, окружённый всеми перечисленными музыкальными силами. И, опять же, повторю, он тоже обладает музыкальной силой. Просто склонен к прозрачному, попсовому рок-н-роллу. А если ты хочешь быть звездой рок-н-ролла, ты ей не станешь. Если вы хотите делать великую музыку, вы, вероятно, станете звездой рок-н-ролла. В этом и есть разница.

С тех пор я играл с Jason'ом, я общался со Scott'ом. Отличные ребята, было очень весело. Но я больше никогда не смогу поехать в какой-нибудь город и заниматься производством такого телешоу. Слишком много спешки и ожиданий».

TED NUGENT: SEBASTIAN BACH














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