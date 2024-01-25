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Ted Nugent

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TED NUGENT: «Пока вы спали, кто-то вскрыл ваш череп и насрал в него»



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TED NUGENT прошелся по тем, кто активно верит в глобальное потепление в своем подкасте, вышедшем перед самым Новым Годом:

«Можно считать, что сейчас лучшее время. Или худшее, но если вы будете импровизировать, приспосабливаться, преодолевать трудности и заботиться о себе, они все равно могут стать лучшими днями... Бог, семья, страна, патриотизм по отношению к первоначальному видению отцов-основателей, а не к нынешней истории ужасов, которой являются Соединенные Штаты Америки. Это ужасная история. [Президент США] Джо Байден — дьявол. Он разрушил американскую мечту.

Электромобили — это мошенничество. Нужно быть психически больным, чтобы верить в электромобили. Нужно быть тупицей, чтобы поверить, что ветряки лучше угля, нефти, природного газа или пропана. У вас должно быть дерьмо вместо мозгов, чтобы поверить в эту чушь о глобальном потеплении. Если вы верите в это, значит, у вас в голове сплошное дерьмо. Пока вы спали, кто-то вскрыл ваш череп и насрал в него. У вас дерьмо вместо мозга.

Переход на электромобили — это изнасилование окружающей среды. Ветряные турбины — это изнасилование окружающей среды и изнасилование наших налогов. Солнечные батареи — это изнасилование сельского хозяйства, изнасилование окружающей среды, изнасилование наших налогоплательщиков. Если вы считаете, что электромобиль — это выход, вы насильник окружающей среды и американской мечты».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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25 янв 2024
Corpsegrinder04
Когда TED NUGENT подохнет, кто-нибудь обязательно вскроет его гроб и насрёт туда. А в остальном он по сути прав.
25 янв 2024
N
NickAfon
а нефига так крепко спать
25 янв 2024
O
Old Nothing
Тед красава, все правильно! Они срут и срут нам в головы, и так всю жизнь.
Like!1
25 янв 2024
P
Petrovich Sexyy
Так вот что с ним случилось...
25 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Пока дед срал, он уснул и кто-то ему вскрыл ему череп.

просмотров: 699

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