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TED NUGENT: «Пока вы спали, кто-то вскрыл ваш череп и насрал в него»



TED NUGENT прошелся по тем, кто активно верит в глобальное потепление в своем подкасте, вышедшем перед самым Новым Годом:



«Можно считать, что сейчас лучшее время. Или худшее, но если вы будете импровизировать, приспосабливаться, преодолевать трудности и заботиться о себе, они все равно могут стать лучшими днями... Бог, семья, страна, патриотизм по отношению к первоначальному видению отцов-основателей, а не к нынешней истории ужасов, которой являются Соединенные Штаты Америки. Это ужасная история. [Президент США] Джо Байден — дьявол. Он разрушил американскую мечту.



Электромобили — это мошенничество. Нужно быть психически больным, чтобы верить в электромобили. Нужно быть тупицей, чтобы поверить, что ветряки лучше угля, нефти, природного газа или пропана. У вас должно быть дерьмо вместо мозгов, чтобы поверить в эту чушь о глобальном потеплении. Если вы верите в это, значит, у вас в голове сплошное дерьмо. Пока вы спали, кто-то вскрыл ваш череп и насрал в него. У вас дерьмо вместо мозга.



Переход на электромобили — это изнасилование окружающей среды. Ветряные турбины — это изнасилование окружающей среды и изнасилование наших налогов. Солнечные батареи — это изнасилование сельского хозяйства, изнасилование окружающей среды, изнасилование наших налогоплательщиков. Если вы считаете, что электромобиль — это выход, вы насильник окружающей среды и американской мечты».







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