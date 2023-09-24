Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 49
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
*FLOTSAM AND JETSAM не нужны в США 14
*Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши» 10
*COREY TAYLOR: «Да мне даже ходить больно!» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 49
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
[= ||| все новости группы



*

Ted Nugent

*



24 сен 2023 : 		 Попадёт ли теперь TED NUGENT в ЗСРнР?

20 сен 2023 : 		 TED NUGENT: «То, что глава Rolling Stone приписывал мне, творил он сам»

9 сен 2023 : 		 TED NUGENT хвалит ALICE'a COOPER'a и CARLOS'a SANTANA за их позицию

24 авг 2023 : 		 TED NUGENT был изгнан из Еблобука

23 авг 2023 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

17 авг 2023 : 		 TED NUGENT о TOM'е MORELLO

10 авг 2023 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я больше жить в отелях!»

1 авг 2023 : 		 Видео полного выступления TED NUGENT

30 июл 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы должны бороться со всяким злом типа Вупи Голдберг»

29 июл 2023 : 		 TED NUGENT словил бан

26 июл 2023 : 		 TED NUGENT поддержал JASON'a ALDEAN'a

23 июл 2023 : 		 TED NUGENT пишет мемуары

14 июл 2023 : 		 TED NUGENT открыл тур

4 июл 2023 : 		 TED NUGENT — о современной американской музыке

5 июн 2023 : 		 TED NUGENT — о Тине Тёрнер

30 май 2023 : 		 TED NUGENT против транс-монашек

24 май 2023 : 		 DEREK ST. HOLMES: «Риторика TED'a NUGENT'a влияет на его наследие»

20 май 2023 : 		 На TED NUGENT подают в суд за дикого русского

16 май 2023 : 		 TED NUGENT: «Фигу вы меня отмените!»

8 май 2023 : 		 От TED NUGENT ушёл басист

7 май 2023 : 		 TED NUGENT ответил на отмену концерта

6 май 2023 : 		 TED NUGENT стал жертвой транс-нетерпимости

16 апр 2023 : 		 TED NUGENT поедет в прощальный тур

11 апр 2023 : 		 TED NUGENT против Bud-транса

27 мар 2023 : 		 TED NUGENT почтил память политических заключенных

23 мар 2023 : 		 TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»
Показать далее
| - |

|||| 24 сен 2023

Попадёт ли теперь TED NUGENT в ЗСРнР?



zoom
В рамках программы "The Nightly Nuge" у TED'a NUGENT'a спросили, считает ли он, что с удалением из Зала Славы Рок-н-Ролла Jann'a Wenner'a шансы на его введение резко повысились, на что он ответил:

«Если бы вы не задали мне этот вопрос о том, должен ли я быть в Зале славы рок-н-ролла, я бы никогда даже не задумался об этом. Я слишком занят тем, что играю на гитаре и создаю великолепную музыку со своими замечательными музыкантами, играя для самой большой в моей жизни аудитории, любящей музыку.

Остановитесь и подумайте: в свои 75 лет я могу честно, с чувством юмора, азарта и апломба сказать, что мой тур "Adios Mofo '23!" был самым весёлым, самым музыкально насыщенным и вдохновляющим, самым интенсивным, яростным, настоящим музыкальным праздником в моей жизни. И речь идёт о почти семи тысячах концертов, потому что я начинал, вдохновлённый Чаком Берри, Бо Диддли и Литтл Ричардом, у которых был такой огонь, такая страсть, такое трудолюбие репетировать со своими группами, что они вдохновляли всех величайших музыкантов. Вся ваша любимая музыка была вдохновлена трудолюбием Джеймса Брауна, душевностью Motown Funk Brothers, духом, энергией, огнём и страстью Чака Берри и Бо Диддли.

Так буду ли я когда-нибудь в Зале славы рок-н-ролла теперь, когда лжец, женоненавистник и расист Jann Wenner был выкинут из совета, а мой хороший друг, честно говоря, ультралевый Tom Morello из группы RAGE AGAINST THE MACHINE вошёл в совет... Некоторые люди говорили мне, что они рассматривают возможность введения меня в Зал славы рок-н-ролла.

Мне всё равно. Меня не волнует, что меня там нет. Я просто хочу, чтобы TRIUMPH, GRAND FUNK RAILROAD, столько убойных рок-н-ролльных групп, которых кто-то прокатывает... Я полагаю, что это был именно Wenner, который закрывал возможность настоящим честным рок-н-ролльным группам попасть туда, чтобы облегчить введение своих друзей-укурков. Это моё мнение. Я считаю, что он вводил людей, которые кайфовали вместе с ним, которые тусовались вместе с ним и проводили с ним время. Я не думаю, что это на самом деле связано с рок-н-роллом. И я хочу сказать, что в Зале славы, где есть Литтл Ричард, Джеймс Браун, THE ROLLING STONES, THE BEATLES, THE WHO, THE KINKS, Том Петти, Принс и Бо Диддли, чтобы в Зале славы были они, а потом ввели Грандмастера Флэша, который является противником рок-н-ролла, и группу ABBA, которая является всего лишь поп-музыкой, я не думаю, что в их песнях есть хоть какие-нибудь ударные. Я сейчас шучу.

Так что я хочу честности, и если кто-то решит, что Ted Nugent должен быть в Зале славы рок-н-ролла, всё, что я могу сказать вам, это то, что если они введут меня, моя речь будет очень особенной, и она заставит весёлых, забавных, любящих музыку людей чувствовать себя очень хорошо, а идиотов — корчиться от моих слов!»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
Что-то я пытался заценить Грандмастера год назад, и не зашло, хотя его трек New York очень нравится, сразу представляю толпу черных ребят с гетто-бластерами на плечах, гуляющих по 42-й улице.
Ну а ABBA это ABBA, охренительные чуваки.
24 сен 2023
N
NancyLebowskiMaiden
не по теме. запалив облогу 86-ого года, задался вопросом, ни с него ли Джадж писал Баттхеда?
25 сен 2023
Red One
Тед Наджент, известный тем, что его песню кавернула Pantera и тем, что он трампофил

просмотров: 340

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом