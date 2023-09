24 сен 2023



Попадёт ли теперь TED NUGENT в ЗСРнР?



В рамках программы "The Nightly Nuge" у TED'a NUGENT'a спросили, считает ли он, что с удалением из Зала Славы Рок-н-Ролла Jann'a Wenner'a шансы на его введение резко повысились, на что он ответил:



«Если бы вы не задали мне этот вопрос о том, должен ли я быть в Зале славы рок-н-ролла, я бы никогда даже не задумался об этом. Я слишком занят тем, что играю на гитаре и создаю великолепную музыку со своими замечательными музыкантами, играя для самой большой в моей жизни аудитории, любящей музыку.



Остановитесь и подумайте: в свои 75 лет я могу честно, с чувством юмора, азарта и апломба сказать, что мой тур "Adios Mofo '23!" был самым весёлым, самым музыкально насыщенным и вдохновляющим, самым интенсивным, яростным, настоящим музыкальным праздником в моей жизни. И речь идёт о почти семи тысячах концертов, потому что я начинал, вдохновлённый Чаком Берри, Бо Диддли и Литтл Ричардом, у которых был такой огонь, такая страсть, такое трудолюбие репетировать со своими группами, что они вдохновляли всех величайших музыкантов. Вся ваша любимая музыка была вдохновлена трудолюбием Джеймса Брауна, душевностью Motown Funk Brothers, духом, энергией, огнём и страстью Чака Берри и Бо Диддли.



Так буду ли я когда-нибудь в Зале славы рок-н-ролла теперь, когда лжец, женоненавистник и расист Jann Wenner был выкинут из совета, а мой хороший друг, честно говоря, ультралевый Tom Morello из группы RAGE AGAINST THE MACHINE вошёл в совет... Некоторые люди говорили мне, что они рассматривают возможность введения меня в Зал славы рок-н-ролла.



Мне всё равно. Меня не волнует, что меня там нет. Я просто хочу, чтобы TRIUMPH, GRAND FUNK RAILROAD, столько убойных рок-н-ролльных групп, которых кто-то прокатывает... Я полагаю, что это был именно Wenner, который закрывал возможность настоящим честным рок-н-ролльным группам попасть туда, чтобы облегчить введение своих друзей-укурков. Это моё мнение. Я считаю, что он вводил людей, которые кайфовали вместе с ним, которые тусовались вместе с ним и проводили с ним время. Я не думаю, что это на самом деле связано с рок-н-роллом. И я хочу сказать, что в Зале славы, где есть Литтл Ричард, Джеймс Браун, THE ROLLING STONES, THE BEATLES, THE WHO, THE KINKS, Том Петти, Принс и Бо Диддли, чтобы в Зале славы были они, а потом ввели Грандмастера Флэша, который является противником рок-н-ролла, и группу ABBA, которая является всего лишь поп-музыкой, я не думаю, что в их песнях есть хоть какие-нибудь ударные. Я сейчас шучу.



Так что я хочу честности, и если кто-то решит, что Ted Nugent должен быть в Зале славы рок-н-ролла, всё, что я могу сказать вам, это то, что если они введут меня, моя речь будет очень особенной, и она заставит весёлых, забавных, любящих музыку людей чувствовать себя очень хорошо, а идиотов — корчиться от моих слов!»







