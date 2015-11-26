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TED NUGENT — о событиях шестого января



TED NUGENT в рамках одного из недавних роликов коснулся темы событий шестого января прошлого года:



«Я считаю, что 6 января 2021 года было даром Божьим, чтобы ещё больше подчеркнуть и доказать, насколько прогнила до основания, смертельно бесчестна, предательски преступна партия демократов, особенно этот дьяволопоклонник, возомнивший себя главнокомандующим. Вы слушаете и смотрите этого монстра, ненавидящего Америку, ненавидящего свободу? Вы смотрите и слушаете этого парня? "Ну это ужасно жёстко, Тед". Да, это чрезвычайно жёстко, потому что нет никаких мягких или деликатных выражений, чтобы описать Джо Байдена или Камалу Харрис или, честно говоря, любого человека в правительстве в настоящее время.



Я сформулировал, что такое 6 января и почему это дар Божий для людей, которые обладают самым важным атрибутом и ответственностью экспериментаторов в самоуправлении, которое происходит только в Соединенных Штатах Америки. И этот атрибут, эта сила, этот окончательный независимый дух называется критическим мышлением. Сейчас, как никогда, нужно критически мыслить по любому поводу, я уверен в этом больше, чем когда-либо. Однако вот что такое критическое мышление и сбор доказательств, выявление статистики, видеоматериалов, заявлений врагов в правительстве.



Вот что произошло 6 января 2021 года. Трамп провёл митинг в Вашингтоне, округ Колумбия, и консервативные семьи, которые... Беспрецедентные митинги на протяжении всей кампании в поддержку президента Трампа. Впервые в истории человечества десятки тысяч — я был там; я был на митингах Трампа — десять, двадцать, тридцать, сорок тысяч человек скандировали впервые в истории политики в глобальном масштабе: "Мы любим тебя. Мы любим тебя". Потому что он сделал так много великих вещей для Америки. Обеспечил безопасность наших границ — не полностью, но лучше, чем кто-либо. Переговоры об энергетической независимости, что, кстати, — просто наблюдение гитариста, который не ходил в колледж; я был слишком занят изучением важных вещей — энергетическая независимость на самом деле лучше, чем энергетическая зависимость. Вот почему мы слышали "Я люблю тебя" на митингах Дональда Трампа. Беспрецедентная посещаемость.



Итак, 6 января произошло то, что семьи, которые поддержали Дональда Трампа — "Мы любим вас. Мы любим вас"; беспрецедентное количество, беспрецедентные скандирования — они решили провести мирный протест в Капитолии США, но их подтолкнул этот урод Эппс, подстрекатель и агент-провокатор, которого кормит правительство (он ссылается на необоснованное утверждение, что беспорядки были спровоцированы сторонником Трампа из Аризоны, которого некоторые правые СМИ ложно представили как агента ФБР под прикрытием). 6 января 2021 года консервативные семьи, которые не разбили бы окно, не причинили бы вреда ни одной душе, не имели оружия, не совершали насилия, не устраивали беспорядков и поджогов, в отличие от Сиэтла и Портленда, БэЛэМэ и Antifa... Но знаете, когда они пришли к Капитолию, их провоцировали и подталкивали агенты Федерального бюро расследований... И именно там вспыхнуло насилие, именно там был совершён акт вандализма, именно там произошло преступление — от рук панков-демократов под прикрытием, одетых в атрибутику Трампа. Это были не сторонники Трампа, которые совершили насилие и вандализм, — это были сторонники БэЛэМэ, Antifa и провокаторы из числа агентов Федерального бюро расследований. Это заснято на плёнку.



У меня были подобные дебаты с ничтожествами, и некоторые из них были мне даже знакомы. "Ну ты маньяк, потому что не видишь, что это были сторонники Трампа, ломающие..." Нет, это не так. Это были подстрекатели и провокаторы демократов и Федерального бюро расследований. На самом деле сторонники Трампа говорили: "Не ломайте стену. Не разбивайте окна. Не врывайтесь. Не входите" на плёнке — той самой плёнке, которую нам позволили увидеть!



Так что я благодарен Богу за 6 января 2021 года, потому что именно бандиты-демократы совершили всё насилие и вандализм».







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