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Ted Nugent

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30 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»

27 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»

11 дек 2020 : 		 TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»

3 дек 2020 : 		 TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»

28 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»

24 ноя 2020 : 		 TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»

10 ноя 2020 : 		 TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»

20 окт 2020 : 		 TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»

22 сен 2020 : 		 TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»

16 авг 2020 : 		 TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»

4 авг 2020 : 		 TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»

22 июл 2020 : 		 TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»

23 июн 2020 : 		 TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»

13 июн 2020 : 		 TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён

5 июн 2020 : 		 TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером

28 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»

24 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»

19 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»

9 май 2020 : 		 TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»

4 май 2020 : 		 TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»

15 апр 2020 : 		 TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»

15 ноя 2018 : 		 TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану

6 окт 2018 : 		 TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре

11 сен 2017 : 		 TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a

25 авг 2017 : 		 TED NUGENT: «Facebook недовешивает»

29 ноя 2016 : 		 TED NUGENT рад смерти Кастро
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TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»



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TED NUGENT в рамках чата с поклонниками назвал 2020 «годом полного п...ца» и выразил своё отношение к вакцинации:

«Мы не предоставляем подстраховку во время пандемии афер. Это не настоящая пандемия, и это не настоящая вакцина. Извините. Я не буду принимать вакцину. Ты подойдёшь ко мне с иглой, и я буду бояться за свою жизнь, а ты ведь знаешь, что я сделаю, если ты подойдёшь ко мне и скажешь: "Привет, я из правительства. Этот укол тебе на пользу". Да ехай найуг!!!»

TED NUGENT Says He




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Rutger


30 дек 2020, 13:38		Классика. У мужичка своя роль) На фоне благообразных, здравомыслящих Пола Стенли и Хаима Вица, Ларса Ульриха или Шерон Осборн, топящих за намордники, вакцину и нашу с вами безопасность, вылезает безбашенный чудаковатый отрицала, в маскировочных спецовках и с м16. Прямо таки сферический портрет конспиролуха.
Здравомыслящее стадо, брезгливо жмуря попку, невольно жмется к благообразному Хаиму, и его здравому мнению.

gravitgroove


30 дек 2020, 13:49		Картинка хорошая. Отсылает к пожилому, растерявшему шевелюру ортодоксальному гривотрясу/железке с завышенным ЧСВ и шишкой хмеля вместо мозга. А всё остальное - не важно.


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