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TED NUGENT : «2020 — это полный 3,14здец!»



TED NUGENT в рамках чата с поклонниками назвал 2020 «годом полного п...ца» и выразил своё отношение к вакцинации:



«Мы не предоставляем подстраховку во время пандемии афер. Это не настоящая пандемия, и это не настоящая вакцина. Извините. Я не буду принимать вакцину. Ты подойдёшь ко мне с иглой, и я буду бояться за свою жизнь, а ты ведь знаешь, что я сделаю, если ты подойдёшь ко мне и скажешь: "Привет, я из правительства. Этот укол тебе на пользу". Да ехай найуг!!!»











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