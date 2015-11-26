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TED NUGENT : «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»



Консервативный рокер Ted Nugent заявил, что движение "Black Lives Matter" «не имеет ничего общего с жизнями чернокожих».



В недавнем интервью Nudgent сказал, что "Black Lives Matter" — это марксистская, антиполицейская, радикальная организация, которая хочет разрушить Америку, и ссылался на развенчанную теорию заговора, что Джордж Сорос, миллиардер-инвестор и филантроп, организует и финансирует акции протеста против убийств полицией чернокожих.



Ted сказал:



«Вряд ли существует нечто более противоестественное, чем движение "Black Lives Matter".



Когда в Фергюсоне сказали: "Руки вверх, не стреляйте", никто не поднял рук и никого не подстрелили с поднятыми руками [эта фраза стала кличем на митингах для жителей Фергюсона, штат Миссури, которые вышли на улицы в 2014 году в знак протеста против убийства 18-летнего чернокожего белым полицейским]. Плохой парень, который собирался вытащить оружие, был застрелен в порядке самообороны офицером. И мы все знаем, что существует статистика — а я изучал это, потому что был заместителем шерифа в течение 41 года, я проводил федеральные рейды с хорошими агентами ФБР и АТФ, УБН и американскими маршалами... Я побывал в самом пекле, выбивая двери в 4 утра, чтобы зайти и арестовать убийцу, которого какой-то судья, прокурор и комиссия по условно-досрочному освобождению выпустили, чтобы он снова убивал. Так что у меня свой взгляд на это, с которым, как мне кажется, не все граждане согласятся.



Как быть, когда вы боретесь за свою жизнь с дикарём, ожесточённым преступником, который ограничивает тактические возможности жертвы, особенно если жертва из правоохранительных органов, когда есть определённое количество тактических приёмов, которым она обучена, чтобы вернуться домой ночью, чтобы спасти свою жизнь, и процессе спасти невинные жизни, которые этот жестокий маньяк, безусловно, будет подвергать опасности и, вероятно, заберёт?



Это не мнение — я не высказываю своего мнения — я цитирую неопровержимые доказательства и статистику в подтверждение того, что произошло. А маньяки Сороса, марксисты, ненавистники Америки, социалисты, коммунисты воспользовались этим, чтобы распространять ложь... Средства массовой информации просто любят освещать любую гадкую ложь, которая заключается в ненависти к Америке и к республиканцам, в ненависти к консерваторам, в ненависти к Конституции и в ненависти к концепции капитализма, где ваши усилия, ваши идеи, ваши жертвы и риски будут определять ваше вознаграждение. Любой, кто ненавидит всё это, воспользуется ситуацией, так как знает, что СМИ и Голливуд, а также академические круги и половина правительства помогут раздуть пламя этой лжи.



Конечно, жизни чернокожих имеют значение, когда вы говорите именно о том, что означают эти слова. К сожалению, движение "Black Lives Matter" не имеет никакого отношения к жизням чернокожих. Это марксистское, антиамериканское движение... Я даже не... Анархия — очевидно, что их методы — анархические, но в них есть что-то гораздо более глубокое и злое. Они хотят разрушить единственное качество жизни, которое способствует, поощряет и бросает вызов достижениям, совершенству, мечтам, предпринимательству и всему, что связано с Американской мечтой.



Поэтому я боюсь, что я мог бы сказать слова "Black Lives Matter", потому что я имею в виду именно это, но когда вы идентифицируете это движение, оно как раз противоположно этому заявлению».













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